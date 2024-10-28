https://ria.ru/20241028/vsu-1980497210.html

В Горловке дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на мосту

В Горловке дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на мосту - РИА Новости, 28.10.2024

В Горловке дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на мосту

Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю на мосту в Горловке, обошлось без жертв, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:43

2024-10-28T13:43

2024-10-28T13:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю на мосту в Горловке, обошлось без жертв, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "Украинские неонацисты нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по гражданскому легковому автомобилю на мосту по улице Кузнецова-Зубарева. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале. Он так же сообщил, что обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Ртутного комбината в городе, повреждены линии электропередач и дома. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 11.40 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, к которому относится и указанный поселок. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия