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В Горловке дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на мосту - РИА Новости, 28.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/vsu-1980497210.html
В Горловке дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на мосту
В Горловке дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на мосту - РИА Новости, 28.10.2024
В Горловке дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на мосту
Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю на мосту в Горловке, обошлось без жертв, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:43
2024-10-28T13:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю на мосту в Горловке, обошлось без жертв, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько. "Украинские неонацисты нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по гражданскому легковому автомобилю на мосту по улице Кузнецова-Зубарева. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале. Он так же сообщил, что обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Ртутного комбината в городе, повреждены линии электропередач и дома. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 11.40 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, к которому относится и указанный поселок. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241021/dron-1979121510.html
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Горловке дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль на мосту

Мэр Приходько: ВСУ атаковали автомобиль на мосту в Горловке, никто не пострадал

© Фото : Приходько РИК/TelegramДрон ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю на мосту в Горловке
Дрон ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю на мосту в Горловке - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Дрон ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю на мосту в Горловке
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю на мосту в Горловке, обошлось без жертв, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько.
"Украинские неонацисты нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по гражданскому легковому автомобилю на мосту по улице Кузнецова-Зубарева. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале.
Он так же сообщил, что обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Ртутного комбината в городе, повреждены линии электропередач и дома.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в 11.40 выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, к которому относится и указанный поселок.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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