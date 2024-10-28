ВСУ выпустили более 35 беспилотников по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили более 35 беспилотников по Белгородской области за сутки
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области более 35 беспилотников за минувшие сутки, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувший день ВСУ обстреляли 25 населенных пунктов региона. Было выпущено 45 снарядов, а также зафиксировано 37 атак беспилотниками. За отчетный период повреждены 14 частных домовладений, инфраструктурный объект и один автомобиль.
"Над Белгородом системой ПВО сбиты шесть беспилотников. Поврежден один дом. В Белгородском районе по поселку Майский, селам Отрадное, Черемошное и Ясные Зори выпущены пять боеприпасов в ходе одного обстрела и три БПЛА. Без пострадавших и повреждений. В Борисовском районе по поселку Борисовка и селу Грузское с двух беспилотников сброшены взрывные устройства ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе по двум селам выпущены три беспилотника. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено три боеприпаса. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущены семь боеприпасов и восемь беспилотников. В Краснояружском районе по шести селам выпущены 30 боеприпасов и семь БПЛА.
"Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Без пострадавших и повреждений. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань и селу Муром выпущены шесть беспилотников... Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник самолётного типа", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.