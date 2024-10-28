Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили более 35 беспилотников по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/vsu-1980439475.html
ВСУ выпустили более 35 беспилотников по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 35 беспилотников по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 28.10.2024
ВСУ выпустили более 35 беспилотников по Белгородской области за сутки
Украинские войска выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области более 35 беспилотников за минувшие сутки, пострадавших нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:26
2024-10-28T09:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области более 35 беспилотников за минувшие сутки, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувший день ВСУ обстреляли 25 населенных пунктов региона. Было выпущено 45 снарядов, а также зафиксировано 37 атак беспилотниками. За отчетный период повреждены 14 частных домовладений, инфраструктурный объект и один автомобиль. "Над Белгородом системой ПВО сбиты шесть беспилотников. Поврежден один дом. В Белгородском районе по поселку Майский, селам Отрадное, Черемошное и Ясные Зори выпущены пять боеприпасов в ходе одного обстрела и три БПЛА. Без пострадавших и повреждений. В Борисовском районе по поселку Борисовка и селу Грузское с двух беспилотников сброшены взрывные устройства ", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе по двум селам выпущены три беспилотника. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено три боеприпаса. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущены семь боеприпасов и восемь беспилотников. В Краснояружском районе по шести селам выпущены 30 боеприпасов и семь БПЛА. "Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Без пострадавших и повреждений. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань и селу Муром выпущены шесть беспилотников... Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник самолётного типа", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980433901.html
https://ria.ru/20241028/rasstrely-1980434249.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили более 35 беспилотников по Белгородской области за сутки

Гладков: ВСУ выпустили более 35 беспилотников по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по 10 муниципалитетам Белгородской области более 35 беспилотников за минувшие сутки, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувший день ВСУ обстреляли 25 населенных пунктов региона. Было выпущено 45 снарядов, а также зафиксировано 37 атак беспилотниками. За отчетный период повреждены 14 частных домовладений, инфраструктурный объект и один автомобиль.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев
08:00
"Над Белгородом системой ПВО сбиты шесть беспилотников. Поврежден один дом. В Белгородском районе по поселку Майский, селам Отрадное, Черемошное и Ясные Зори выпущены пять боеприпасов в ходе одного обстрела и три БПЛА. Без пострадавших и повреждений. В Борисовском районе по поселку Борисовка и селу Грузское с двух беспилотников сброшены взрывные устройства ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе по двум селам выпущены три беспилотника. В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено три боеприпаса. В Грайворонском округе по шести населенным пунктам выпущены семь боеприпасов и восемь беспилотников. В Краснояружском районе по шести селам выпущены 30 боеприпасов и семь БПЛА.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
СМИ: число мобилизованных на Украине падает
08:51
"Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Без пострадавших и повреждений. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань и селу Муром выпущены шесть беспилотников... Над Яковлевским муниципальным округом сбит беспилотник самолётного типа", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Элла рассказывает про убийство мирных - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Беженцы из Украинска рассказали про убийства мирных жителей боевиками ВСУ
08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала