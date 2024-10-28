https://ria.ru/20241028/vsu-1980416340.html

ВСУ выпустили 15 "натовских" снарядов по Горловке

ВСУ выпустили 15 "натовских" снарядов по Горловке - РИА Новости, 28.10.2024

ВСУ выпустили 15 "натовских" снарядов по Горловке

Украинские войска в воскресенье выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе 13 кассетных, по Горловке, сообщает представительство... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T00:52

2024-10-28T00:52

2024-10-28T00:52

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971277528_2:0:1277:717_1920x0_80_0_0_a172760535c22c5114456712f756edf3.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе 13 кассетных, по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21:20 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 21:25 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, по данным представительства, с 21.40 по 23.20 воскресенья украинские войска выпустили ещё 10 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе восемь кассетных, по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241027/obstrel-1980387421.html

https://ria.ru/20241027/svo-1980352285.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато