ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в 23 районах Курской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 23 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Олешня, Плехово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в девяти районах Сумской области.
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