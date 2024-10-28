https://ria.ru/20241028/vs-1980526698.html

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.10.2024

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 23 приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:18

2024-10-28T16:18

2024-10-28T16:18

специальная военная операция на украине

курская область

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александрия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 23 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Олешня, Плехово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в девяти районах Сумской области.

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980509843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины, безопасность