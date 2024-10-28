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ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/vs-1980526698.html
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.10.2024
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 23 приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:18
2024-10-28T16:18
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александрия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 23 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Олешня, Плехово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в девяти районах Сумской области.
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980509843.html
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курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александрия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удары по 13 бригадам ВСУ в 23 районах Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 13 украинских бригад в 23 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Олешня, Плехово, Правда, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в девяти районах Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександрияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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