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Власти Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска - РИА Новости, 30.10.2024
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12:29 28.10.2024 (обновлено: 12:29 30.10.2024)
https://ria.ru/20241028/vlasti-1980887831.html
Власти Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска
Власти Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска - РИА Новости, 30.10.2024
Власти Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска
Специалисты водного хозяйства Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-28T12:29
2024-10-30T12:29
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городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты водного хозяйства Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Специалисты водного хозяйства Москвы также помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что московскому водопроводу исполняется 220 лет. Первый - Екатерининский (Мытищинский) водопровод - открылся в 1804 году. О нем напоминает Ростокинский акведук. Вода из Мытищ переправлялась самотёком через реку Яузу и поступала на водоразборные фонтаны. "Сегодня в Москве работают 4 станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублёвская и самая молодая — Западная, которой недавно исполнилось 60 лет", - добавил Собянин. Мэр подчеркнул, что столицу обеспечивают 15 водохранилищ. Они расположены в Московской, Смоленской и Тверской областях. "Благодаря современным технологиям — озоносорбции и мембранной ультрафильтрации — из кранов москвичей течёт чистая питьевая вода высокого качества", - написал мэр. Он добавил, что с 2012 года ведется модернизация системы водоснабжения ТиНАО. Реконструированы 24 водозаборных узла, ещё 18 объектов переведены с подземных источников на воду Западной станции.
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городское хозяйство москвы, москва, донецк, луганск, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Донецк, Луганск, Сергей Собянин

Власти Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМэр столицы Сергей Собянин.
Мэр столицы Сергей Собянин. - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр столицы Сергей Собянин.
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты водного хозяйства Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Специалисты водного хозяйства Москвы также помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что московскому водопроводу исполняется 220 лет. Первый - Екатерининский (Мытищинский) водопровод - открылся в 1804 году. О нем напоминает Ростокинский акведук. Вода из Мытищ переправлялась самотёком через реку Яузу и поступала на водоразборные фонтаны.
"Сегодня в Москве работают 4 станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублёвская и самая молодая — Западная, которой недавно исполнилось 60 лет", - добавил Собянин.
Мэр подчеркнул, что столицу обеспечивают 15 водохранилищ. Они расположены в Московской, Смоленской и Тверской областях. "Благодаря современным технологиям — озоносорбции и мембранной ультрафильтрации — из кранов москвичей течёт чистая питьевая вода высокого качества", - написал мэр. Он добавил, что с 2012 года ведется модернизация системы водоснабжения ТиНАО. Реконструированы 24 водозаборных узла, ещё 18 объектов переведены с подземных источников на воду Западной станции.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваДонецкЛуганскСергей Собянин
 
 
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