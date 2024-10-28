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Власти Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска
Власти Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска - РИА Новости, 30.10.2024
Власти Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска
Специалисты водного хозяйства Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-28T12:29
2024-10-28T12:29
2024-10-30T12:29
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты водного хозяйства Москвы помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Специалисты водного хозяйства Москвы также помогают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он отметил, что московскому водопроводу исполняется 220 лет. Первый - Екатерининский (Мытищинский) водопровод - открылся в 1804 году. О нем напоминает Ростокинский акведук. Вода из Мытищ переправлялась самотёком через реку Яузу и поступала на водоразборные фонтаны. "Сегодня в Москве работают 4 станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублёвская и самая молодая — Западная, которой недавно исполнилось 60 лет", - добавил Собянин. Мэр подчеркнул, что столицу обеспечивают 15 водохранилищ. Они расположены в Московской, Смоленской и Тверской областях. "Благодаря современным технологиям — озоносорбции и мембранной ультрафильтрации — из кранов москвичей течёт чистая питьевая вода высокого качества", - написал мэр. Он добавил, что с 2012 года ведется модернизация системы водоснабжения ТиНАО. Реконструированы 24 водозаборных узла, ещё 18 объектов переведены с подземных источников на воду Западной станции.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, донецк, луганск, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Донецк, Луганск, Сергей Собянин