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Верхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей - РИА Новости, 28.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:01 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/verkhnevolzhe-1980485487.html
Верхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей
Верхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей - РИА Новости, 28.10.2024
Верхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей
Тверская область по итогам участия во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества достигла договоренностей по ряду направлений... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:01
2024-10-28T13:01
тверская область
ляонин
китай
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Тверская область по итогам участия во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества достигла договоренностей по ряду направлений и презентовала продукцию местных производителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Развитие партнерства с Китайской Народной Республикой губернатор Игорь Руденя считает важным для реализации экспортных программ, совместных проектов в экономике, образовании, культуре, туризме и других отраслях. "Россию и Китай объединяют многолетняя дружба и сотрудничество, которое сегодня достигло высшего уровня за всю историю отношений наших великих держав. Свой вклад в развитие и укрепление отношений вносят Тверская область и провинция Ляонин. Мы видим высокую динамику. К примеру, тверские производители представляли свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне", – отметил Руденя в июне 2024 года на конференции в Твери по торгово-экономическому сотрудничеству Верхневолжья и провинции Ляонин. Одним из самых ярких событий форума в Ляонине стала презентация-дегустация пищевой продукции Тверской области. Посетители форума смогли попробовать более 70 наименований продукции от 11 компаний региона: натуральные варенье и конфитюр, хлебобулочные изделия, кофе, десерты, детское питание, напитки, батончики мюсли и другие товары. Всего предприятия Верхневолжья предоставили для дегустаций около 300 килограммов продуктов. Гости форума оценили высокое качество и натуральность производимых в тверском регионе продуктов питания. Проведение дегустаций способствовало повышению интереса к тверским компаниям, в том числе в рамках В2В сессии. В целом на форуме компании Тверской области провели более 100 встреч с китайскими контрагентами. Планируется, что по итогам договоренностей, достигнутых на форуме, в ноябре 2024 года делегация провинции Ляонин с представителями сферы бизнеса посетит Тверскую область с ответным визитом.
https://ria.ru/20241026/verkhnevolzhe-1980246420.html
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ляонин, китай, тверская область, игорь руденя
Тверская область, Ляонин, Китай, Тверская область, Игорь Руденя

Верхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВерхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей
Верхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Верхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Тверская область по итогам участия во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества достигла договоренностей по ряду направлений и презентовала продукцию местных производителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Развитие партнерства с Китайской Народной Республикой губернатор Игорь Руденя считает важным для реализации экспортных программ, совместных проектов в экономике, образовании, культуре, туризме и других отраслях.
"Россию и Китай объединяют многолетняя дружба и сотрудничество, которое сегодня достигло высшего уровня за всю историю отношений наших великих держав. Свой вклад в развитие и укрепление отношений вносят Тверская область и провинция Ляонин. Мы видим высокую динамику. К примеру, тверские производители представляли свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне", – отметил Руденя в июне 2024 года на конференции в Твери по торгово-экономическому сотрудничеству Верхневолжья и провинции Ляонин.
Одним из самых ярких событий форума в Ляонине стала презентация-дегустация пищевой продукции Тверской области. Посетители форума смогли попробовать более 70 наименований продукции от 11 компаний региона: натуральные варенье и конфитюр, хлебобулочные изделия, кофе, десерты, детское питание, напитки, батончики мюсли и другие товары. Всего предприятия Верхневолжья предоставили для дегустаций около 300 килограммов продуктов.
Верхневолжье участвует в российско-китайском форуме инвестсотрудничества - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Верхневолжье участвует в российско-китайском форуме инвестсотрудничества
26 октября, 13:10
Гости форума оценили высокое качество и натуральность производимых в тверском регионе продуктов питания. Проведение дегустаций способствовало повышению интереса к тверским компаниям, в том числе в рамках В2В сессии. В целом на форуме компании Тверской области провели более 100 встреч с китайскими контрагентами.
Планируется, что по итогам договоренностей, достигнутых на форуме, в ноябре 2024 года делегация провинции Ляонин с представителями сферы бизнеса посетит Тверскую область с ответным визитом.
 
Тверская областьЛяонинКитайТверская областьИгорь Руденя
 
 
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