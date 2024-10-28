https://ria.ru/20241028/verkhnevolzhe-1980485487.html

Верхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей

Верхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей - РИА Новости, 28.10.2024

Верхневолжье на российско-китайском форуме достигло ряда договоренностей

Тверская область по итогам участия во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества достигла договоренностей по ряду направлений... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:01

2024-10-28T13:01

2024-10-28T13:01

тверская область

ляонин

китай

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Тверская область по итогам участия во Втором российско-китайском форуме инвестиционного и торгового сотрудничества достигла договоренностей по ряду направлений и презентовала продукцию местных производителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Развитие партнерства с Китайской Народной Республикой губернатор Игорь Руденя считает важным для реализации экспортных программ, совместных проектов в экономике, образовании, культуре, туризме и других отраслях. "Россию и Китай объединяют многолетняя дружба и сотрудничество, которое сегодня достигло высшего уровня за всю историю отношений наших великих держав. Свой вклад в развитие и укрепление отношений вносят Тверская область и провинция Ляонин. Мы видим высокую динамику. К примеру, тверские производители представляли свою продукцию на двух крупных выставках в Шэньяне", – отметил Руденя в июне 2024 года на конференции в Твери по торгово-экономическому сотрудничеству Верхневолжья и провинции Ляонин. Одним из самых ярких событий форума в Ляонине стала презентация-дегустация пищевой продукции Тверской области. Посетители форума смогли попробовать более 70 наименований продукции от 11 компаний региона: натуральные варенье и конфитюр, хлебобулочные изделия, кофе, десерты, детское питание, напитки, батончики мюсли и другие товары. Всего предприятия Верхневолжья предоставили для дегустаций около 300 килограммов продуктов. Гости форума оценили высокое качество и натуральность производимых в тверском регионе продуктов питания. Проведение дегустаций способствовало повышению интереса к тверским компаниям, в том числе в рамках В2В сессии. В целом на форуме компании Тверской области провели более 100 встреч с китайскими контрагентами. Планируется, что по итогам договоренностей, достигнутых на форуме, в ноябре 2024 года делегация провинции Ляонин с представителями сферы бизнеса посетит Тверскую область с ответным визитом.

https://ria.ru/20241026/verkhnevolzhe-1980246420.html

ляонин

китай

тверская область

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Артем Смирнов

ляонин, китай, тверская область, игорь руденя