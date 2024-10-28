https://ria.ru/20241028/venki-1980531348.html
В Подмосковье женщина подожгла венки у памятника "Скорбящая мать"
В Подмосковье женщина подожгла венки у памятника "Скорбящая мать" - РИА Новости, 28.10.2024
В Подмосковье женщина подожгла венки у памятника "Скорбящая мать"
Пьяная женщина подожгла четыре венка у памятника-монумента "Скорбящая мать" в подмосковном Подольске, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:31
2024-10-28T16:31
2024-10-28T16:32
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пьяная женщина подожгла четыре венка у памятника-монумента "Скорбящая мать" в подмосковном Подольске, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по области. По данным следствия, 27 октября пьяная женщина подожгла четыре венка у памятника-монумента "Скорбящая мать", увековечивающего память погибших при защите Отечества, а после скрылась с места преступления. "Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение памятников и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в ближайшее время фигурантку доставят к следователю. В пресс-службе добавили, что следователи уже изъяли запись с камеры видеонаблюдения, а также провели осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20241024/pamyatnik-1979735822.html
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происшествия, россия, подольск, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Подольск, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье женщина подожгла венки у памятника "Скорбящая мать"
В Подольске пьяная женщина подожгла венки у памятника-монумента "Скорбящая мать"