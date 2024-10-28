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Наблюдатели ШОС рассказали о прошедших в Узбекистане выборах - РИА Новости, 28.10.2024
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10:31 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980448882.html
Наблюдатели ШОС рассказали о прошедших в Узбекистане выборах
Наблюдатели ШОС рассказали о прошедших в Узбекистане выборах - РИА Новости, 28.10.2024
Наблюдатели ШОС рассказали о прошедших в Узбекистане выборах
Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, они были демократичными, РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:31
2024-10-28T10:31
в мире
узбекистан
нурлан ермекбаев
шос
парламентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 28 окт - РИА Новости. Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, они были демократичными, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации. "Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества считает, что выборы в законодательную палату парламента Узбекистан были свободными, демократичными и соответствовали требованиям национального законодательства. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено", ─ сказал Ермекбаев на брифинге. Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана состоялись 27 октября. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
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в мире, узбекистан, нурлан ермекбаев, шос, парламентские выборы в узбекистане
В мире, Узбекистан, Нурлан Ермекбаев, ШОС, Парламентские выборы в Узбекистане
Наблюдатели ШОС рассказали о прошедших в Узбекистане выборах

Наблюдатели ШОС: парламентские выборы в Узбекистане прошли без нарушений

© SputnikЛюди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Sputnik
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане
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ТАШКЕНТ, 28 окт - РИА Новости. Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, они были демократичными, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации.
"Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества считает, что выборы в законодательную палату парламента Узбекистан были свободными, демократичными и соответствовали требованиям национального законодательства. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено", ─ сказал Ермекбаев на брифинге.
Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана состоялись 27 октября. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента
Вчера, 09:14
 
В миреУзбекистанНурлан ЕрмекбаевШОСПарламентские выборы в Узбекистане
 
 
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