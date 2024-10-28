https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980448882.html

Наблюдатели ШОС рассказали о прошедших в Узбекистане выборах

Наблюдатели ШОС рассказали о прошедших в Узбекистане выборах - РИА Новости, 28.10.2024

Наблюдатели ШОС рассказали о прошедших в Узбекистане выборах

Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, они были демократичными, РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:31

2024-10-28T10:31

2024-10-28T10:31

в мире

узбекистан

нурлан ермекбаев

шос

парламентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 28 окт - РИА Новости. Выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, они были демократичными, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации. "Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества считает, что выборы в законодательную палату парламента Узбекистан были свободными, демократичными и соответствовали требованиям национального законодательства. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено", ─ сказал Ермекбаев на брифинге. Выборы законодательной палаты парламента Узбекистана состоялись 27 октября. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии.

https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980436598.html

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Варвара Скокшина

в мире, узбекистан, нурлан ермекбаев, шос, парламентские выборы в узбекистане