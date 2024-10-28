https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980440383.html
УзЛиДеП и Демпартия сохранили большинство в парламенте Узбекистана
УзЛиДеП и Демпартия сохранили большинство в парламенте Узбекистана - РИА Новости, 28.10.2024
УзЛиДеП и Демпартия сохранили большинство в парламенте Узбекистана
Представители Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), и Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение")... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:35
2024-10-28T09:35
2024-10-28T09:35
в мире
узбекистан
парламентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 28 окт - РИА Новости. Представители Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), и Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") сохранили большинство мест в новой законодательной (нижней) палате парламента республики, по итогам парламентских выборов 27 октября, заявил в понедельник председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев. В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек. В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране - УзЛиДеП, "Миллий тикланиш", Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу. "По результатам проведенного голосования избраны 64 депутата от УзЛиДеП, 29 - от "Миллий тикланиш", 20- от НДПУ, 21 - от партии "Адолат" и 16 – от Экологической партии Узбекистана", - сказал Низамходжаев. В законодательной палате предыдущего парламента УзЛиДеП имела 53 места, "Миллий тикланиш" - 36. Избранным по одномандатным округам считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо было получить не менее 7% голосов избирателей.
https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980436598.html
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в мире, узбекистан, парламентские выборы в узбекистане
В мире, Узбекистан, Парламентские выборы в Узбекистане
УзЛиДеП и Демпартия сохранили большинство в парламенте Узбекистана
ЦИК: УзЛиДеП и Демпартия сохранили большинство в парламенте Узбекистана
ТАШКЕНТ, 28 окт - РИА Новости. Представители Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), и Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") сохранили большинство мест в новой законодательной (нижней) палате парламента республики, по итогам парламентских выборов 27 октября, заявил в понедельник председатель ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.
В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.
В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране - УзЛиДеП, "Миллий тикланиш", Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу.
"По результатам проведенного голосования избраны 64 депутата от УзЛиДеП, 29 - от "Миллий тикланиш", 20- от НДПУ, 21 - от партии "Адолат" и 16 – от Экологической партии Узбекистана", - сказал Низамходжаев.
В законодательной палате предыдущего парламента УзЛиДеП имела 53 места, "Миллий тикланиш" - 36.
Избранным по одномандатным округам считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо было получить не менее 7% голосов избирателей.