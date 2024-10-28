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Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента - РИА Новости, 28.10.2024
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09:14 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980436598.html
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента - РИА Новости, 28.10.2024
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента
Итоговая явка на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана составила 74,72%, сообщил в понедельник на брифинге председатель ЦИК республики РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:14
2024-10-28T09:14
в мире
узбекистан
парламентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ. 28 окт – РИА Новости. Итоговая явка на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана составила 74,72%, сообщил в понедельник на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев. В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек. "Итоговая явка избирателей на выборы в законодательную палату составила 74,72%, или 15 027 529 избирателей", - сказал Низамходжаев. Явка на предыдущих выборах в нижнюю палату парламента в декабре 2019 года составила 71,1%. В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу. Избранным по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.
https://ria.ru/20241028/vybory-1980433159.html
https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980329233.html
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в мире, узбекистан, парламентские выборы в узбекистане
В мире, Узбекистан, Парламентские выборы в Узбекистане
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента

ЦИК: Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ТАШКЕНТ. 28 окт – РИА Новости. Итоговая явка на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана составила 74,72%, сообщил в понедельник на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.
В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.
Люди голосуют на избирательном участке во время парламентских выборов в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Узбекистане не зафиксировали нарушений в день выборов
08:39
"Итоговая явка избирателей на выборы в законодательную палату составила 74,72%, или 15 027 529 избирателей", - сказал Низамходжаев.
Явка на предыдущих выборах в нижнюю палату парламента в декабре 2019 года составила 71,1%.
В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу.
Избранным по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.
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Граждане Узбекистана в России голосуют на выборах в парламент
Вчера, 09:23
 
В миреУзбекистанПарламентские выборы в Узбекистане
 
 
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