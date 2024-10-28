https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980436598.html
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента - РИА Новости, 28.10.2024
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента
Итоговая явка на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана составила 74,72%, сообщил в понедельник на брифинге председатель ЦИК республики РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:14
2024-10-28T09:14
2024-10-28T09:14
в мире
узбекистан
парламентские выборы в узбекистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg
ТАШКЕНТ. 28 окт – РИА Новости. Итоговая явка на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана составила 74,72%, сообщил в понедельник на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев. В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек. "Итоговая явка избирателей на выборы в законодательную палату составила 74,72%, или 15 027 529 избирателей", - сказал Низамходжаев. Явка на предыдущих выборах в нижнюю палату парламента в декабре 2019 года составила 71,1%. В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу. Избранным по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.
https://ria.ru/20241028/vybory-1980433159.html
https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980329233.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c2a9304ea642a2405f9894b5051d17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, парламентские выборы в узбекистане
В мире, Узбекистан, Парламентские выборы в Узбекистане
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента
ЦИК: Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента
ТАШКЕНТ. 28 окт – РИА Новости. Итоговая явка на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана составила 74,72%, сообщил в понедельник на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев.
В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек.
"Итоговая явка избирателей на выборы в законодательную палату составила 74,72%, или 15 027 529 избирателей", - сказал Низамходжаев.
Явка на предыдущих выборах в нижнюю палату парламента в декабре 2019 года составила 71,1%.
В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу.
Избранным по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.