https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980436598.html

Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента

Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента - РИА Новости, 28.10.2024

Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента

Итоговая явка на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана составила 74,72%, сообщил в понедельник на брифинге председатель ЦИК республики РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:14

2024-10-28T09:14

2024-10-28T09:14

в мире

узбекистан

парламентские выборы в узбекистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg

ТАШКЕНТ. 28 окт – РИА Новости. Итоговая явка на выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента Узбекистана составила 74,72%, сообщил в понедельник на брифинге председатель ЦИК республики Зайниддин Низамходжаев. В Узбекистане 27 октября состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели: из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 – по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. Выборы были признаны состоявшимися уже к 13.00 (11.00), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 47,62%, или почти 9,5 миллиона человек. "Итоговая явка избирателей на выборы в законодательную палату составила 74,72%, или 15 027 529 избирателей", - сказал Низамходжаев. Явка на предыдущих выборах в нижнюю палату парламента в декабре 2019 года составила 71,1%. В выборах принимали участие все пять партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия. Они зарегистрировали по 75 кандидатов по числу избирательных округов и по 100 кандидатов по партийным спискам по единому избирательному округу. Избранным по одномандатным округам будут считаться кандидаты, набравшие большее количество голосов, для прохождения в парламент по единому избирательному округу партиям необходимо получить не менее 7% голосов избирателей.

https://ria.ru/20241028/vybory-1980433159.html

https://ria.ru/20241027/uzbekistan-1980329233.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, узбекистан, парламентские выборы в узбекистане