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В Уругвае завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 28.10.2024
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01:44 28.10.2024 (обновлено: 10:08 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/urugvay-1980418556.html
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 28.10.2024
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента
Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T01:44
2024-10-28T10:08
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая. Уругвайцы в воскресенье выбирали главу государства среди 11 кандидатов. Для победы в первом туре кандидат должен набрать свыше 50% голосов, в противном случае состоится второй тур. Он намечен на конец ноября. Первые результаты голосования ожидаются в ближайшее время.
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в мире, уругвай
В мире, Уругвай
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента

В Уругвае закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента

© AP Photo / Natacha PisarenkoОчередь на избирательный участок во время выборов президента Уругвая в Монтевидео. 27 октября 2024
Очередь на избирательный участок во время выборов президента Уругвая в Монтевидео. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Очередь на избирательный участок во время выборов президента Уругвая в Монтевидео. 27 октября 2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая.
Уругвайцы в воскресенье выбирали главу государства среди 11 кандидатов.
Для победы в первом туре кандидат должен набрать свыше 50% голосов, в противном случае состоится второй тур. Он намечен на конец ноября.
Первые результаты голосования ожидаются в ближайшее время.
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