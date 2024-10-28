https://ria.ru/20241028/urugvay-1980418556.html
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента - РИА Новости, 28.10.2024
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента
Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T01:44
2024-10-28T01:44
2024-10-28T10:08
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая. Уругвайцы в воскресенье выбирали главу государства среди 11 кандидатов. Для победы в первом туре кандидат должен набрать свыше 50% голосов, в противном случае состоится второй тур. Он намечен на конец ноября. Первые результаты голосования ожидаются в ближайшее время.
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в мире, уругвай
В Уругвае завершилось голосование на выборах президента
В Уругвае закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Избирательные участки закрылись для голосования на выборах президента Уругвая.
Уругвайцы в воскресенье выбирали главу государства среди 11 кандидатов.
Для победы в первом туре кандидат должен набрать свыше 50% голосов, в противном случае состоится второй тур. Он намечен на конец ноября.
Первые результаты голосования ожидаются в ближайшее время.