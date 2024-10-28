https://ria.ru/20241028/ukraina-1980528066.html

На Украине бывшего чиновника ВСУ обвинили в незаконном обогащении

На Украине бывшего чиновника ВСУ обвинили в незаконном обогащении - РИА Новости, 28.10.2024

На Украине бывшего чиновника ВСУ обвинили в незаконном обогащении

Дело против экс-начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла сил логистики ВСУ по обвинению в незаконном обогащении на 56 миллионов... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:24

2024-10-28T16:24

2024-10-28T16:24

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дело против экс-начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла сил логистики ВСУ по обвинению в незаконном обогащении на 56 миллионов гривен (1,4 миллиона долларов) передано в суд, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-начальника центрального управления продовольственного обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ по фактам незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, экс-чиновник незаконно приобрел активы на сумму в размере почти 56 миллионов гривен. В частности, автомобиль Toyota 2022 года выпуска, квартиру в Киеве, областную базу специального медицинского назначения в Хмельницкой области, 53 земельных участка в разных регионах. Кроме того, он, как утверждают в прокуратуре, умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию о доходах. Фамилию экс-чиновника в офисе генпрокурора не уточняют. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. По данным исследования, проведенного компанией "Украинская социологическая платформа, почти 90% жителей Украины считают, что уровень коррупции в стране вырос с 2022 года. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979914563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, хмельницкая область, вооруженные силы украины, toyota corolla