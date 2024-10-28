СМИ: на Украине начали наказывать за публикацию видео силовой мобилизации
Страна.ua: на Украине начали наказывать за публикацию видео силовой мобилизации
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Суды на Украине начали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации, сообщает в понедельник местное издание "Страна.ua".
"Суды уже наказывают украинцев за публикацию видео силовой мобилизации. Малиновский райсуд Одессы дал мужчине 5 лет тюрьмы (условно – ред.) с испытательным сроком в 1 год за публикацию в TikTok видео, на которых сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) проводили "мобилизационные мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По данным издания, от заключения мужчину спасла сделка со следствием и признание вины. Также у него конфисковали телефон.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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