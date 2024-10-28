https://ria.ru/20241028/ukraina-1980504336.html

СМИ: на Украине начали наказывать за публикацию видео силовой мобилизации

СМИ: на Украине начали наказывать за публикацию видео силовой мобилизации - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: на Украине начали наказывать за публикацию видео силовой мобилизации

Суды на Украине начали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации, сообщает в понедельник местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:14

2024-10-28T14:14

2024-10-28T14:14

в мире

украина

одесса

страна.ua

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976343806_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_392a7381facbf7bc852a97668d1e07d8.jpg

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Суды на Украине начали наказывать граждан за публикацию видео силовой мобилизации, сообщает в понедельник местное издание "Страна.ua". "Суды уже наказывают украинцев за публикацию видео силовой мобилизации. Малиновский райсуд Одессы дал мужчине 5 лет тюрьмы (условно – ред.) с испытательным сроком в 1 год за публикацию в TikTok видео, на которых сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) проводили "мобилизационные мероприятия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, от заключения мужчину спасла сделка со следствием и признание вины. Также у него конфисковали телефон. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241022/ukraina-1979284256.html

https://ria.ru/20241026/odessa-1980248428.html

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, страна.ua, вооруженные силы украины