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Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии
Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы госдепа США в отношении Грузии, если Тбилиси сохранит курс, выбранный нынешними... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:17
2024-10-28T22:17
2024-10-28T22:17
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саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы госдепа США в отношении Грузии, если Тбилиси сохранит курс, выбранный нынешними властями республики. Ранее официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на выборах и в случае сохранения нынешнего курса Тбилиси. "Демократия, сэр, приехали. Следующая станция неоколониализм", - написала Захарова в своём Telegram-канале. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, россия, сша, мария захарова, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, США, Мария Захарова, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии
Захарова об угрозах США в адрес Грузии: демократия, сэр, приехали