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Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
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22:17 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ugrozy-1980598322.html
Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии
Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы госдепа США в отношении Грузии, если Тбилиси сохранит курс, выбранный нынешними... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:17
2024-10-28T22:17
в мире
грузия
россия
сша
мария захарова
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы госдепа США в отношении Грузии, если Тбилиси сохранит курс, выбранный нынешними властями республики. Ранее официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на выборах и в случае сохранения нынешнего курса Тбилиси. "Демократия, сэр, приехали. Следующая станция неоколониализм", - написала Захарова в своём Telegram-канале. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241027/zakharova-1980408729.html
https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html
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в мире, грузия, россия, сша, мария захарова, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Россия, США, Мария Захарова, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Захарова ответила на угрозы США в адрес Грузии

Захарова об угрозах США в адрес Грузии: демократия, сэр, приехали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы госдепа США в отношении Грузии, если Тбилиси сохранит курс, выбранный нынешними властями республики.
Ранее официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США угрожают Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на выборах и в случае сохранения нынешнего курса Тбилиси.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Захарова прокомментировала слова Зурабишвили о "европейском будущем" Грузии
27 октября, 22:28
"Демократия, сэр, приехали. Следующая станция неоколониализм", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
"Когда выгодно". Политолог объяснил реакцию США на выборы в Грузии
Вчера, 13:46
 
В миреГрузияРоссияСШАМария ЗахароваСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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