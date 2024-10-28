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Украинские войска за сутки нанесли 46 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/udary-1980444012.html
Украинские войска за сутки нанесли 46 ударов по Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 46 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 28.10.2024
Украинские войска за сутки нанесли 46 ударов по Херсонской области
Украинские войска нанесли 46 артиллерийских ударов за сутки по восьми населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:01
2024-10-28T10:01
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли 46 артиллерийских ударов за сутки по восьми населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 30 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали восемь населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Каиры, Горностаевка, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Каховка, Новая Маячка и Пролетарка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241027/obstrel-1980330848.html
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в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки нанесли 46 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 46 ударов по восьми населенным пунктам в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли 46 артиллерийских ударов за сутки по восьми населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 30 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали восемь населенных пунктов области", - сообщил источник.
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Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Каиры, Горностаевка, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Каховка, Новая Маячка и Пролетарка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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