https://ria.ru/20241028/udary-1980444012.html

Украинские войска за сутки нанесли 46 ударов по Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 46 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 28.10.2024

Украинские войска за сутки нанесли 46 ударов по Херсонской области

Украинские войска нанесли 46 артиллерийских ударов за сутки по восьми населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:01

2024-10-28T10:01

2024-10-28T10:01

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли 46 артиллерийских ударов за сутки по восьми населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 30 артиллерийских ударов. Еще 16 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали восемь населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись: Каиры, Горностаевка, Новая Каховка, Днепряны, Корсунка, Каховка, Новая Маячка и Пролетарка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241027/obstrel-1980330848.html

https://ria.ru/20241027/mihalkov-1980402933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины