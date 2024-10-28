https://ria.ru/20241028/uchitelya-1980550817.html
Более 2,3 тысячи учителей привлекли на работу в школы Подмосковья
Более 2,3 тысячи учителей привлекли на работу в школы Подмосковья - РИА Новости, 28.10.2024
Более 2,3 тысячи учителей привлекли на работу в школы Подмосковья
Более 2,3 тысячи педагогов были приняты на работу в Подмосковье с начала года, сейчас в регионе работает около 53 тысяч учителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:53
2024-10-28T17:53
2024-10-28T17:53
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 2,3 тысячи педагогов были приняты на работу в Подмосковье с начала года, сейчас в регионе работает около 53 тысяч учителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Данную тему затронул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании, проведенном с руководящим составом регионального правительства и главами округов. Там обсудили итоги первого учебного модуля в Подмосковье, участие школьников в олимпиадах, работу по привлечению квалифицированных кадров. "У нас больше миллиона школьников, поэтому все, что касается строительства, капремонта школ и, особенно их наполнения кадрами, оборудованием - остается приоритетом. Очень важно предоставлять детям качественное образование. Мы строим большие учебные комплексы, а это весьма сложная система управления. Поэтому необходимо и дальше искать лучших учителей, директоров школ, внедрять новые методики преподавания", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в прошлом году регион показал высокие результаты и по олимпиадам, и по количеству стобалльников, и в целом по качеству образования. В систему образования продолжают активно привлекать кадры. На данный момент в Подмосковье работает около 53 тысяч учителей. С января было рассмотрено порядка 25 тысяч резюме, собеседование в школах прошли свыше 5,5 тысячи педагогов - в итоге более 2,3 тысячи приняты на работу. Ключевым фактором в этой работе являются меры поддержки, которые действуют в Подмосковье: компенсация за аренду жилья (20 тысяч рублей в месяц), программа "Социальная ипотека", выплаты пособий молодым специалистам, а также муниципальные меры и другие.
https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980548208.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 2,3 тысячи педагогов были приняты на работу в Подмосковье с начала года, сейчас в регионе работает около 53 тысяч учителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Данную тему затронул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
на совещании, проведенном с руководящим составом регионального правительства и главами округов. Там обсудили итоги первого учебного модуля в Подмосковье, участие школьников в олимпиадах, работу по привлечению квалифицированных кадров.
"У нас больше миллиона школьников, поэтому все, что касается строительства, капремонта школ и, особенно их наполнения кадрами, оборудованием - остается приоритетом. Очень важно предоставлять детям качественное образование. Мы строим большие учебные комплексы, а это весьма сложная система управления. Поэтому необходимо и дальше искать лучших учителей, директоров школ, внедрять новые методики преподавания", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в прошлом году регион показал высокие результаты и по олимпиадам, и по количеству стобалльников, и в целом по качеству образования.
В систему образования продолжают активно привлекать кадры. На данный момент в Подмосковье работает около 53 тысяч учителей. С января было рассмотрено порядка 25 тысяч резюме, собеседование в школах прошли свыше 5,5 тысячи педагогов - в итоге более 2,3 тысячи приняты на работу.
Ключевым фактором в этой работе являются меры поддержки, которые действуют в Подмосковье: компенсация за аренду жилья (20 тысяч рублей в месяц), программа "Социальная ипотека", выплаты пособий молодым специалистам, а также муниципальные меры и другие.