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ЦАХАЛ задержала около ста радикалов в больнице в секторе Газа

ЦАХАЛ задержала около ста радикалов в больнице в секторе Газа - РИА Новости, 28.10.2024

ЦАХАЛ задержала около ста радикалов в больнице в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе одного из рейдов задержала около 100 радикалов, которые прятались в здании больницы "Камаль Адван" в районе Джебалии на... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:52

2024-10-28T13:52

2024-10-28T13:52

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе одного из рейдов задержала около 100 радикалов, которые прятались в здании больницы "Камаль Адван" в районе Джебалии на севере сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "ЦАХАЛ проводит точечную операцию против опорного пункта террористов ХАМАС, засевших в больнице "Камаль Адван" в Джебалии… Солдаты задержали около 100 террористов, в том числе тех, кто пытался сбежать во время эвакуации гражданских лиц", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, после получения разведанных о том, что в здании больницы находятся бойцы палестинского движения ХАМАС, силы ЦАХАЛ дали возможность гражданским лицам покинуть "Камаль Адван". Также был согласован запуск дополнительного генератора, обеспечивающего подачу электроэнергии и кислорода для пациентов. По данным ведомства, в здании больницы забаррикадировались также бойцы ХАМАС, которые участвовали в событиях 7 октября 2023 года. Внутри больничного комплекса было найдено оружие, денежные средства радикалов и разведывательные документы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241028/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году