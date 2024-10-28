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"Хезболла" выпустило около 90 снарядов по Израилю за сутки, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 28.10.2024
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00:58 28.10.2024 (обновлено: 01:06 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/tsakhal-1980416529.html
"Хезболла" выпустило около 90 снарядов по Израилю за сутки, заявила ЦАХАЛ
"Хезболла" выпустило около 90 снарядов по Израилю за сутки, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 28.10.2024
"Хезболла" выпустило около 90 снарядов по Израилю за сутки, заявила ЦАХАЛ
Ливанское движение "Хезболлах" выпустило порядка 90 снарядов по израильской территории за сутки, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T00:58
2024-10-28T01:06
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" выпустило порядка 90 снарядов по израильской территории за сутки, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "По состоянию на 23:00 приблизительно 90 снарядов были выпущены "Хезболлах", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241027/smi-1980313666.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" выпустило около 90 снарядов по Израилю за сутки, заявила ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: за сутки "Хезболла" выпустило около 90 снарядов по Израилю

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" выпустило порядка 90 снарядов по израильской территории за сутки, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"По состоянию на 23:00 приблизительно 90 снарядов были выпущены "Хезболлах", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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