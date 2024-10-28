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СМИ рассказали о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 28.10.2024
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12:52 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/tramp-1980483730.html
СМИ рассказали о плане Трампа по Украине
СМИ рассказали о плане Трампа по Украине - РИА Новости, 28.10.2024
СМИ рассказали о плане Трампа по Украине
План кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать переосмыслением минских соглашений с механизмами принуждения... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:52
2024-10-28T12:52
в мире
украина
донбасс
россия
дональд трамп
ангела меркель
владимир путин
нато
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. План кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать переосмыслением минских соглашений с механизмами принуждения и мерами за нарушение, за контроль над исполнением договоренностей будут отвечать европейские войска, пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из советников политика. "План, как заявил один из давних советников Трампа, может представлять собой переосмысление провалившихся минских соглашений... На этот раз, по словам советника, будут установлены механизмы по принуждению с последствиями за нарушение договоренностей. Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН, утверждает он", - пишет издание, ссылаясь на слова советника Трампа. При этом советник отметил, что США будут настаивать на неучастии американцев в этом механизме и его финансовом обеспечении Европой. "Мы за это не платим. Европа платит за это", - заявил он. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией. Как заявляла Меркель, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена.
https://ria.ru/20240726/tramp-1962142344.html
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в мире, украина, донбасс, россия, дональд трамп, ангела меркель, владимир путин, нато, оон, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Донбасс, Россия, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Владимир Путин, НАТО, ООН, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали о плане Трампа по Украине

FT: план Трампа по Украине может стать переосмыслением минских соглашений

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. План кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать переосмыслением минских соглашений с механизмами принуждения и мерами за нарушение, за контроль над исполнением договоренностей будут отвечать европейские войска, пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из советников политика.
"План, как заявил один из давних советников Трампа, может представлять собой переосмысление провалившихся минских соглашений... На этот раз, по словам советника, будут установлены механизмы по принуждению с последствиями за нарушение договоренностей. Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН, утверждает он", - пишет издание, ссылаясь на слова советника Трампа.
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При этом советник отметил, что США будут настаивать на неучастии американцев в этом механизме и его финансовом обеспечении Европой.
"Мы за это не платим. Европа платит за это", - заявил он.
Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений (Минск-2) был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Россия признала Луганскую и Донецкую Народные республики. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, признание республик Донбасса продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. Минск-2 был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
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После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией. Как заявляла Меркель, все страны-участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был только приостановлен, но сама проблема не решена.
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