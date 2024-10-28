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Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев вырос на 6% - РИА Новости, 28.10.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:04 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/tovarooborot-1980549997.html
Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев вырос на 6%
Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев вырос на 6% - РИА Новости, 28.10.2024
Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев вырос на 6%
Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев текущего года вырос на 6% в годовом выражении и составил 32,5 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:04
2024-10-28T18:04
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
александр лукашенко
денис мантуров
роман головченко
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев текущего года вырос на 6% в годовом выражении и составил 32,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении правительства РФ в официальном Telegram-канале. "Александр Лукашенко (президент Республики Беларусь – ред.) и Денис Мантуров (первый вице-премьер РФ – ред.) обсудили вопросы торгово-промышленного сотрудничества России и Беларуси. Товарооборот между странами по итогам прошлого года увеличился более чем на 5% и достиг почти 47 миллиардов долларов. По итогам первых восьми месяцев текущего года также сохраняется положительная динамика - взаимная торговля выросла на 6%, до 32,5 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Белоруссию. Первый вице-премьер РФ и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи затронули вопросы реализации единой промышленной политики Союзного государства. Также отрабатывается вопрос взаимного доступа промышленной продукции России и Белоруссии к инструментам государственной поддержки.
https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980472679.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, денис мантуров, роман головченко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Денис Мантуров, Роман Головченко

Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев вырос на 6%

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флажки России и Белоруссии
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев текущего года вырос на 6% в годовом выражении и составил 32,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении правительства РФ в официальном Telegram-канале.
"Александр Лукашенко (президент Республики Беларусь – ред.) и Денис Мантуров (первый вице-премьер РФ – ред.) обсудили вопросы торгово-промышленного сотрудничества России и Беларуси. Товарооборот между странами по итогам прошлого года увеличился более чем на 5% и достиг почти 47 миллиардов долларов. По итогам первых восьми месяцев текущего года также сохраняется положительная динамика - взаимная торговля выросла на 6%, до 32,5 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Белоруссию.
Первый вице-премьер РФ и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи затронули вопросы реализации единой промышленной политики Союзного государства. Также отрабатывается вопрос взаимного доступа промышленной продукции России и Белоруссии к инструментам государственной поддержки.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Лукашенко: Россия может профинансировать импортозамещающие проекты
Вчера, 12:08
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоДенис МантуровРоман Головченко
 
 
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