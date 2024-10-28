https://ria.ru/20241028/tovarooborot-1980549997.html

Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев вырос на 6%

Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев вырос на 6% - РИА Новости, 28.10.2024

Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев вырос на 6%

Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев текущего года вырос на 6% в годовом выражении и составил 32,5 миллиарда долларов, говорится в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:04

2024-10-28T18:04

2024-10-28T18:04

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

александр лукашенко

денис мантуров

роман головченко

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Товарооборот между Россией и Белоруссией за восемь месяцев текущего года вырос на 6% в годовом выражении и составил 32,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении правительства РФ в официальном Telegram-канале. "Александр Лукашенко (президент Республики Беларусь – ред.) и Денис Мантуров (первый вице-премьер РФ – ред.) обсудили вопросы торгово-промышленного сотрудничества России и Беларуси. Товарооборот между странами по итогам прошлого года увеличился более чем на 5% и достиг почти 47 миллиардов долларов. По итогам первых восьми месяцев текущего года также сохраняется положительная динамика - взаимная торговля выросла на 6%, до 32,5 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в Белоруссию. Первый вице-премьер РФ и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе встречи затронули вопросы реализации единой промышленной политики Союзного государства. Также отрабатывается вопрос взаимного доступа промышленной продукции России и Белоруссии к инструментам государственной поддержки.

https://ria.ru/20241028/lukashenko-1980472679.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, александр лукашенко, денис мантуров, роман головченко