https://ria.ru/20241028/telegram-1980517333.html

Telegram заблокировал на Украине канал RT

Telegram заблокировал на Украине канал RT - РИА Новости, 28.10.2024

Telegram заблокировал на Украине канал RT

Мессенджер Telegram ограничил доступ к каналу RT на Украине, сообщил Telegram-канал "RT на русском". РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:26

2024-10-28T15:26

2024-10-28T16:44

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Мессенджер Telegram ограничил доступ к каналу RT на Украине, сообщил Telegram-канал "RT на русском"."Telegram заблокировал на Украине канал RT за "нарушение местного законодательства". Что именно нарушено, не уточняется", — говорится в публикации.К посту приложен скриншот, на котором указано, что "канал недоступен".Против Москвы после начала специальной военной операции ввели тысячи санкций, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ недоступны европейским пользователям Google, цензуре подверглись их каналы в YouTube. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Международная телевизионная сеть RT — это новостные каналы на английском, арабском, испанском, французском, немецком языках и документальный канал RTД на русском и английском. Телесеть включает порталы на семи языках, в том числе на сербском и русском, и глобальное мультимедийное агентство RUPTLY, предлагающее эксклюзивные материалы телеканалам всего мира.

https://ria.ru/20240805/rada-1964090774.html

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в мире, украина, telegram, телеканал rt