https://ria.ru/20241028/tekhnopark-1980499904.html

Первые итоги работы технопарка профобразования обсудили в Калуге

Первые итоги работы технопарка профобразования обсудили в Калуге - РИА Новости, 28.10.2024

Первые итоги работы технопарка профобразования обсудили в Калуге

Первые итоги работы в Калуге первого в стране федерального технопарка профессионального образования обсудили на заседании правительства Калужской области,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:55

2024-10-28T13:55

2024-10-28T13:55

калужская область

калуга

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КАЛУГА, 28 окт – РИА Новости. Первые итоги работы в Калуге первого в стране федерального технопарка профессионального образования обсудили на заседании правительства Калужской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что в понедельник в ходе заседания регионального правительства обсудили работу первого в России федерального технопарка профессионального образования, который расположен в Калуге. Доклад представил министр образования и науки области Александр Аникеев. "За год реализации проекта на калужской земле технопарк стал образовательной, организационной, технологической и презентационной площадкой для реализации инновационных проектов по развитию как региональной так российской системы среднего профессионального образования, подготовки кадров, обеспечивающих скорейшую реализацию мер по импортозамещению", - говорится в сообщении пресс-службы. В рамках технопарка на площади 28,5 тысячи квадратных метров разместились 30 высокотехнологичных современных лабораторий по таким направлениям, как робототехника и мехатроника, аддитивные технологии, создание композитных материалов, швейная промышленность и другим, а также большое количество аудиторий-трансформеров, конференц-залы, зоны для проектной работы. Региональный министр подчеркнул - теперь у преподавателей и мастеров производственного обучения есть возможность совершенствовать свое профессиональное мастерство на передовом оборудовании по новым технологиям в одном месте. Александр Аникеев особо отметил тот факт, что технопарк становится мощным инструментом профориентационной работы со школьниками. Технопарк профобразования в Калуге имеет колоссальный потенциал по подготовке кадрового резерва страны, опираясь на данные по потребностям в кадрах отечественной промышленности, подчеркнул Аникеев. По его словам, образовательный проект востребован не только в Калужской области, но и в соседних регионах. Отметив необходимость дальнейшего развития технопарка, заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора области Карина Башкатова обратила внимание руководства муниципалитетов на необходимость выстраивания эффективного взаимодействия с технопарком. "Прошу использовать уникальные возможности такой площадки. Вы видели, что здесь можно проводить мероприятия различного уровня, вплоть до федеральных", - подчеркнула Башкатова.

https://ria.ru/20241028/park-1980493310.html

https://ria.ru/20241028/sotrudnichestvo-1980472896.html

калуга

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

калуга