В Тбилиси восстановили движение после митинга оппозиции
Движение автотранспорта в центре Тбилиси восстановили после митинга оппозиции
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Автомобильное движение восстановлено в центре столицы Грузии Тбилиси после оппозиционного митинга, прошедшего перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.
После того, как сторонники оппозиции покинули проспект Руставели перед зданием парламента, полиция вновь разрешила трафик в обе стороны.
В настоящее время на прилегающей к зданию законодательного органа площади идет демонтаж сцены и работают команды уборщиков.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.