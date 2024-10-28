https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980599060.html

В Тбилиси восстановили движение после митинга оппозиции

В Тбилиси восстановили движение после митинга оппозиции - РИА Новости, 28.10.2024

В Тбилиси восстановили движение после митинга оппозиции

Автомобильное движение восстановлено в центре столицы Грузии Тбилиси после оппозиционного митинга, прошедшего перед зданием парламента, передает корреспондент... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:27

2024-10-28T22:27

2024-10-28T22:27

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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Автомобильное движение восстановлено в центре столицы Грузии Тбилиси после оппозиционного митинга, прошедшего перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости. После того, как сторонники оппозиции покинули проспект Руставели перед зданием парламента, полиция вновь разрешила трафик в обе стороны. В настоящее время на прилегающей к зданию законодательного органа площади идет демонтаж сцены и работают команды уборщиков. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси