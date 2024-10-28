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В Тбилиси восстановили движение после митинга оппозиции - РИА Новости, 28.10.2024
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22:27 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980599060.html
В Тбилиси восстановили движение после митинга оппозиции
В Тбилиси восстановили движение после митинга оппозиции - РИА Новости, 28.10.2024
В Тбилиси восстановили движение после митинга оппозиции
Автомобильное движение восстановлено в центре столицы Грузии Тбилиси после оппозиционного митинга, прошедшего перед зданием парламента, передает корреспондент... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T22:27
2024-10-28T22:27
в мире
грузия
россия
саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Автомобильное движение восстановлено в центре столицы Грузии Тбилиси после оппозиционного митинга, прошедшего перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости. После того, как сторонники оппозиции покинули проспект Руставели перед зданием парламента, полиция вновь разрешила трафик в обе стороны. В настоящее время на прилегающей к зданию законодательного органа площади идет демонтаж сцены и работают команды уборщиков. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси восстановили движение после митинга оппозиции

Движение автотранспорта в центре Тбилиси восстановили после митинга оппозиции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Автомобильное движение восстановлено в центре столицы Грузии Тбилиси после оппозиционного митинга, прошедшего перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.
После того, как сторонники оппозиции покинули проспект Руставели перед зданием парламента, полиция вновь разрешила трафик в обе стороны.
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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В миреГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024Тбилиси
 
 
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