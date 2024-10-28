https://ria.ru/20241028/syurpriz-1980423768.html
"Большой сюрприз": раскрыта тайна загадочного "колодезного человека"
"Большой сюрприз": раскрыта тайна загадочного "колодезного человека" - РИА Новости, 28.10.2024
"Большой сюрприз": раскрыта тайна загадочного "колодезного человека"
Норвежским ученым удалось установить идентичность 800-летнего скелета, найденного в колодце больше 80 лет назад, сообщает UNILAD. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T04:53
2024-10-28T04:53
2024-10-28T04:54
норвегия
наука
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Норвежским ученым удалось установить идентичность 800-летнего скелета, найденного в колодце больше 80 лет назад, сообщает UNILAD."Колодезный человек" был обнаружен в 1938 году, и теперь исследователи знают, что с ним случилось", — говорится в материале.Скелет мужчины, которого назвали "колодезным человеком", обнаружили в норвежском замке Сверресборг. Упоминание о нем содержится в одном из отрывков норвежского исторического текста."В саге о Сверрире рассказывается о реальном короле Сверре Сигурдссоне, а также о моменте, когда во время военного набега в 1197 году в реку был брошен мертвец. Согласно тексту, налетчики бросили тело в колодец, чтобы отравить главный источник воды, но больше никаких сведений, позволяющих идентифицировать этого человека, в отрывке не содержится", — объясняет автор материала.Несмотря на то, что ученые знали причину смерти "колодезного человека", в 1938 году, не имея необходимых инструментов, они смогли лишь осмотреть останки и выкопать несколько костей. Теперь исследователи смогли идентифицировать скелет и выяснить, как этот человек мог выглядеть.Благодаря исследованию зубов удалось установить, что у "колодезного человека" были голубые глаза и светлые или светло-каштановые волосы."Самым большим сюрпризом для всех нас стало то, что "колодезный человек" не был представителем местного населения, а его родословная восходит к определенному региону на юге Норвегии. Это говорит о том, что осаждающая армия бросила в колодец одного из своих погибших", — приводит издание слова ведущего автора исследования доктора Мартина Эллегаарда.Ученые предположили, что на момент смерти ему было 30-40 лет, но точную причину его смерти установить не удалось. Сообщается, что на затылке слева имелась травма от удара тупым предметом и два острых пореза, но, как считают ученые, эти травмы были нанесены еще до смерти."Это первый случай, когда личность, описанная в этих исторических текстах, была действительно найдена", — приводит издание слова соавтора исследования Майкла Д. Мартина, профессора Норвежского университета науки и технологий.
https://ria.ru/20241013/kolumb-1977811305.html
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норвегия
"Большой сюрприз": раскрыта тайна загадочного "колодезного человека"
Норвежские ученые смогли воссоздать внешность "колодезного человека"
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Норвежским ученым удалось установить идентичность 800-летнего скелета, найденного в колодце больше 80 лет назад, сообщает UNILAD
.
«
"Колодезный человек" был обнаружен в 1938 году, и теперь исследователи знают, что с ним случилось", — говорится в материале.
Скелет мужчины, которого назвали "колодезным человеком", обнаружили в норвежском замке Сверресборг. Упоминание о нем содержится в одном из отрывков норвежского исторического текста.
"В саге о Сверрире рассказывается о реальном короле Сверре Сигурдссоне, а также о моменте, когда во время военного набега в 1197 году в реку был брошен мертвец. Согласно тексту, налетчики бросили тело в колодец, чтобы отравить главный источник воды, но больше никаких сведений, позволяющих идентифицировать этого человека, в отрывке не содержится", — объясняет автор материала.
Несмотря на то, что ученые знали причину смерти "колодезного человека", в 1938 году, не имея необходимых инструментов, они смогли лишь осмотреть останки и выкопать несколько костей. Теперь исследователи смогли идентифицировать скелет и выяснить, как этот человек мог выглядеть.
Благодаря исследованию зубов удалось установить, что у "колодезного человека" были голубые глаза и светлые или светло-каштановые волосы.
"Самым большим сюрпризом для всех нас стало то, что "колодезный человек" не был представителем местного населения, а его родословная восходит к определенному региону на юге Норвегии
. Это говорит о том, что осаждающая армия бросила в колодец одного из своих погибших", — приводит издание слова ведущего автора исследования доктора Мартина Эллегаарда.
Ученые предположили, что на момент смерти ему было 30-40 лет, но точную причину его смерти установить не удалось. Сообщается, что на затылке слева имелась травма от удара тупым предметом и два острых пореза, но, как считают ученые, эти травмы были нанесены еще до смерти.
"Это первый случай, когда личность, описанная в этих исторических текстах, была действительно найдена", — приводит издание слова соавтора исследования Майкла Д. Мартина, профессора Норвежского университета науки и технологий.