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Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 28.10.2024 (обновлено: 12:15 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/svo-1980474816.html
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.10.2024
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли за сутки до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:13
2024-10-28T12:15
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 155-мм гаубица М198 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, отметили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, россия, франция, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Франция, США, В мире
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 155-мм гаубица М198 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, отметили в ведомстве.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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