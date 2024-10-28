https://ria.ru/20241028/svo-1980474816.html

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.10.2024

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли за сутки до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:13

2024-10-28T12:13

2024-10-28T12:15

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 155-мм гаубица М198 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241028/minoborony-1980473161.html

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вооруженные силы украины, россия, франция, сша, в мире