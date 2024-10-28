https://ria.ru/20241028/svo-1980474024.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 28.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Украинские подразделения потеряли до 60 военнослужащих, орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки российских войск "Днепр",... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:11
2024-10-28T12:11
2024-10-28T12:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
запорожская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978085750_0:424:2842:2023_1920x0_80_0_0_9a2c68be3661d00320ec8e6a330a1097.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 60 военнослужащих, орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки российских войск "Днепр", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 124-й, 126-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Велетенское, Никольское, Антоновка Херсонской области и Беленькое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и 152-миллиметровое орудие Д-20", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20241028/minoborony-1980473161.html
россия
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978085750_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_b4a3103368c4ddbc10cae4a7c462f50c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, херсонская область , запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Запорожская область, В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
МО: ВСУ потеряли до 60 военных и две станции РЭБ в зоне ответственности "Днепра"