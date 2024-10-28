https://ria.ru/20241028/svo-1980474024.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 28.10.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

Украинские подразделения потеряли до 60 военнослужащих, орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки российских войск "Днепр",... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:11

2024-10-28T12:11

2024-10-28T12:25

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 60 военнослужащих, орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки российских войск "Днепр", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 124-й, 126-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Велетенское, Никольское, Антоновка Херсонской области и Беленькое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и 152-миллиметровое орудие Д-20", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , запорожская область, в мире