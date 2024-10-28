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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 28.10.2024 (обновлено: 12:25 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/svo-1980474024.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра" - РИА Новости, 28.10.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"
Украинские подразделения потеряли до 60 военнослужащих, орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки российских войск "Днепр",... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:11
2024-10-28T12:25
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 60 военнослужащих, орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки российских войск "Днепр", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 124-й, 126-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Велетенское, Никольское, Антоновка Херсонской области и Беленькое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и 152-миллиметровое орудие Д-20", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Запорожская область, В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

МО: ВСУ потеряли до 60 военных и две станции РЭБ в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 60 военнослужащих, орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы в зоне действия группировки российских войск "Днепр", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 124-й, 126-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Велетенское, Никольское, Антоновка Херсонской области и Беленькое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и 152-миллиметровое орудие Д-20", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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