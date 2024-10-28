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Группировка "Центр" уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR - РИА Новости, 28.10.2024
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12:11 28.10.2024 (обновлено: 12:15 28.10.2024) дополняется ...
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Группировка "Центр" уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR
Группировка "Центр" уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR - РИА Новости, 28.10.2024
Группировка "Центр" уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR
Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 520 военнослужащих, две боевые... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:11
2024-10-28T12:15
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 520 военнослужащих, две боевые бронемашины и тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое Донецкой Народной Республики."Отражены 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Противник потерял более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, димитров
Россия, Вооруженные силы Украины, Димитров
Группировка "Центр" уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR

МО: группировка "Центр" отразила 11 контратак, ВСУ потеряли более 520 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 520 военнослужащих, две боевые бронемашины и тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое Донецкой Народной Республики.
"Отражены 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Противник потерял более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Военнослужащие штурмового подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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