https://ria.ru/20241028/svo-1980473926.html

Группировка "Центр" уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR

Группировка "Центр" уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR - РИА Новости, 28.10.2024

Группировка "Центр" уничтожила израильский радиолокационный комплекс ieMHR

Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 520 военнослужащих, две боевые... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:11

2024-10-28T12:11

2024-10-28T12:15

россия

вооруженные силы украины

димитров

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за минувшие сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял более 520 военнослужащих, две боевые бронемашины и тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 58-й мотопехотной, 142-й пехотной, 5-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое Донецкой Народной Республики."Отражены 11 контратак штурмовых групп 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Противник потерял более 520 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм гаубицу "Мста-Б", два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства", - говорится в сводке оборонного ведомства.

https://ria.ru/20241028/gornyak-1980445588.html

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россия, вооруженные силы украины, димитров