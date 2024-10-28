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Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 28.10.2024
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:10
2024-10-28T12:10
2024-10-28T12:15
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 112-й бригады теробороны и 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Гоптовка и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, бронеранспортер, четыре автомобиля, 152-мм орудие "Гиацинт" и 122-мм гаубица Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, украина, волчанск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Волчанск, В мире
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Севера"