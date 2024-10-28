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ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 28.10.2024
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три атаки, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, две боевые машины пехоты... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:09
2024-10-28T12:09
2024-10-28T12:13
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, отразили три атаки, ВСУ потеряли более 570 военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП), сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 77-й аэромобильной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области. Отражены три контратаки штурмовых групп 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 570 военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, шесть пикапов, 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие L-119 производства Великобритании.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
ВСУ потеряли более 500 военных в зоне действий группировки "Запад"
МО: ВСУ потеряли более 570 военных в зоне действий группировки "Запад"