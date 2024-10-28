https://ria.ru/20241028/su-34-1980513448.html

Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.10.2024

Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по опорному пункту и живой силе ВСУ в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:08

2024-10-28T15:08

2024-10-28T15:09

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вооруженные силы украины

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су-35с

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по опорному пункту и живой силе ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщило Минобороны РФ и показало видео. "Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении министерства. После выполнения боевого задания группа успешно вернулась на аэродром базирования. "По докладу разведки, цели были успешно поражены", - заключили в Минобороны. Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях и с различными типами авиационных вооружений.

https://ria.ru/20241027/su-1980320580.html

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россия, вооруженные силы украины, су-34, су-35с, курская область