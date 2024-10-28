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Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 28.10.2024 (обновлено: 15:09 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/su-34-1980513448.html
Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.10.2024
Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по опорному пункту и живой силе ВСУ в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:08
2024-10-28T15:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-34
су-35с
курская область
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по опорному пункту и живой силе ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщило Минобороны РФ и показало видео. "Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении министерства. После выполнения боевого задания группа успешно вернулась на аэродром базирования. "По докладу разведки, цели были успешно поражены", - заключили в Минобороны. Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях и с различными типами авиационных вооружений.
https://ria.ru/20241027/su-1980320580.html
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россия, вооруженные силы украины, су-34, су-35с, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Су-35С, Курская область
Су-34 нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области

Минобороны сообщило об ударе Су-34 по опорному пункту ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по опорному пункту и живой силе ВСУ в курском приграничье, цели уничтожены, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
"Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)", - говорится в сообщении министерства.
После выполнения боевого задания группа успешно вернулась на аэродром базирования.
"По докладу разведки, цели были успешно поражены", - заключили в Минобороны.
Боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время, при любых погодных условиях и с различными типами авиационных вооружений.
Экипаж истребителя Су-35С выполнил сопровождение бомбардировщика Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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27 октября, 05:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34Су-35СКурская область
 
 
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