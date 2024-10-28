https://ria.ru/20241028/student-1980582509.html

В Омске возбудили дело против студента, залившего преподавателя перцовкой

В Омске возбудили дело против студента, залившего преподавателя перцовкой - РИА Новости, 28.10.2024

В Омске возбудили дело против студента, залившего преподавателя перцовкой

Уголовное дело возбуждено на студента Омского государственного университета имени Достоевского, залившего преподавателя из перцового баллончика, рассказали в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:05

2024-10-28T20:05

2024-10-28T20:05

происшествия

россия

омская область

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на студента Омского государственного университета имени Достоевского, залившего преподавателя из перцового баллончика, рассказали в пресс-службе СУСК России по области. Инцидент произошел около 15.30(12.30 Мск) в туалете здания Омского государственного университета на проспекте Мира, 55. Студент распылил перцовый баллончик в лицо 37-летнему преподавателю. Причиной конфликта стала неудачная попытка пересдачи экзамена. Преподавателю оказали медицинская помощь. "Следственным управлением СК России по Омской области по информации из СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Омска, подозреваемого в совершении преступления по статье "хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", - сообщили в пресс-службе. Молодого человека задержали. Обстоятельства случившегося выясняются. Студенту грозит до 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241013/kaliningrad-1977823051.html

россия

омская область

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происшествия, россия, омская область, омск, следственный комитет россии (ск рф)