https://ria.ru/20241028/stroitelstvo-1980526917.html

Более 2,4 млрд рублей вложат в строительство спортобъектов в Пермском крае

Более 2,4 млрд рублей вложат в строительство спортобъектов в Пермском крае - РИА Новости, 28.10.2024

Более 2,4 млрд рублей вложат в строительство спортобъектов в Пермском крае

На заседании регионального Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата статус "приоритетный" был присвоен четырем проектам общей... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:18

2024-10-28T16:18

2024-10-28T16:18

пермский край

дзержинский район

дмитрий махонин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/35/1507353563_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1715c26b8fbe9acdcd6bd4b1e63b0400.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На заседании регионального Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата статус "приоритетный" был присвоен четырем проектам общей стоимостью свыше 2,4 миллиарда рублей, которые инвесторы намерены реализовать в сфере спорта и туризма, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что механизм "приоритетного инвестиционного проекта" (ПИП) востребован инвесторами. Если раньше этот статус получали компании, создающие промышленные производства, теперь он присваивается и проектам в сфере туризма, спорта, индустрии развлечений и других отраслей. Получая содействие со стороны региональных властей, компании создают объекты для качественного отдыха, оздоровления, новые инфраструктурные объекты, открывают новые рабочие места, что способствует повышению уровня жизни граждан. В частности, в Перми планируется строительство "Центра пляжных видов спорта". На площадке проекта разместится оборудованное песчаное поле для групповых игр и спортивный комплекс общей площадью до четырех тысяч квадратных метров, включающий в себя бассейн, тренажерный зал, залы для групповых занятий, кафе. Инвестиции в проект составят 400 миллионов рублей. Сдать работы компания-инициатор намерена в 2027 году, говорится в сообщении. Также в Перми с 2024 по 2028 год будет возведен многофункциональный спортивный комплекс. На территории комплекса площадью порядка восьми тысяч квадратных метров разместятся футбольный манеж, универсальный спортивный зал, тренажерный зал, залы фитнеса, аэробики, единоборств, а также медицинский центр, кафе, кибер-зал. Объем инвестиций в проект оценивается в 522 миллиона рублей. Кроме того, предполагается расширение спортивной инфраструктуры Дзержинского района на базе Спортивного комплекса "Спортхолл". Вблизи действующей площадки "Спортхолла" инвестор намерен построить многофункциональный спортивный зал и открытую летнюю площадку. В здании общей площадью порядка 2,2 тысячи квадратных метров на втором этаже разместится многофункциональный спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбол, большой теннис, настольный теннис, бадминтон, футзал, гандбол). На первом этаже будут расположены ресторан, кафе и спортмагазины. Открытую летнюю площадку планируется оснастить тренажерами и зонами отдыха, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Развитие комплекса планируется завершить в 2027 году. Сумма инвестиций в проект оценивается в 168 миллионов рублей. В качестве социальной инициативы один из инвесторов намерен осуществлять благотворительные пожертвования в Фонд содействия развитию столицы Прикамья "Пермь – 300" на сумму один миллион рублей до конца 2027 года, добавили в пресс-службе. Там отметили, что статус "приоритетный", присвоенный проектам, реализуемым в спортивной сфере, позволит компаниям получить земельные участки в аренду без проведения торгов, а также воспользоваться административной поддержкой региональных властей на всех этапах реализации. Так, статус "приоритетный" был присвоен и проекту, в рамках которого в 2024–2027 годах планируется построить на территории общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров современный круглогодичный акватермальный комплекс для комфортного и безопасного семейного отдыха стоимостью более 1,3 миллиарда рублей. Здесь разместятся горки, бассейны с гидромассажем, зоны отдыха, раздевалки, сауны и комнаты релаксации, развлекательные детские зоны, зоны ресторации. Сегодня в региональном инвестпортфеле 102 приоритетных проекта с объемом инвестиций более 600 миллиардов рублей, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241017/sportkompleks-1978594137.html

https://ria.ru/20240927/prikame-1975158738.html

пермский край

дзержинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дзержинский район, дмитрий махонин