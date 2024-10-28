https://ria.ru/20241028/stroitelstvo-1980497556.html

В адыгейских селах и аулах началось строительство новых амбулаторий

В адыгейских селах и аулах началось строительство новых амбулаторий - РИА Новости, 28.10.2024

В адыгейских селах и аулах началось строительство новых амбулаторий

В селах и аулах нескольких районов Адыгеи строители приступили к возведению новых врачебных амбулаторий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:45

2024-10-28T13:45

2024-10-28T13:45

республика адыгея

мурат кумпилов

тахтамукайский район

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МАЙКОП, 28 окт - РИА Новости. В селах и аулах нескольких районов Адыгеи строители приступили к возведению новых врачебных амбулаторий, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. "В настоящий момент началось строительство амбулаторий в Майкопском, Красногвардейском, Тахтамукайском районах. В селе Садовом, станице Абадзехской, хуторе Северо-Восточные сады и ауле Афипсип строители уже залили фундаменты будущих медучреждений, а в поселке Победа демонтировали старое здание и в ближайшее время начнут возведение нового", – написал он в своем телеграм-канале. Он также уточнил, что с сентября медики начали прием пациентов в новой врачебной амбулатории в хуторе Гавердовском, а на следующий год запланировано строительство амбулаторий в поселке Краснооктябрьский и ауле Шенджий. Помимо этого, на 2025 год намечены капремонты в поликлиниках ЦРБ Кошехабльского, Гиагинского, Майкопского и Тахтамукайского районов, а также в стационарном отделении Адыгейской межрайонной больницы им. К. М. Батмена. Эта работа по модернизация первичного звена учреждений здравоохранения ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "Не менее важная задача, конечно, – обеспечить все эти учреждения квалифицированными кадрами. Продолжаем работать и в этом направлении. Мы хотим добиться одинаково высокого уровня медицинских услуг на всей территории региона, будь то столичная поликлиника или амбулатория в отдаленном населенном пункте. И создание современной инфраструктуры здравоохранения – один из шагов в этом направлении", - добавил Кумпилов.

https://ria.ru/20241024/razvitie-1979893064.html

тахтамукайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, тахтамукайский район