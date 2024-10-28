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В Молдавии участились нападения на агитирующих за Стояногло - РИА Новости, 28.10.2024
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16:42 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/stoyanoglo-1980533988.html
В Молдавии участились нападения на агитирующих за Стояногло
В Молдавии участились нападения на агитирующих за Стояногло - РИА Новости, 28.10.2024
В Молдавии участились нападения на агитирующих за Стояногло
В Молдавии произошло уже несколько случаев нападения на волонтеров, агитирующих за кандидата в президенты республики Александра Стояногло, которого выдвинула... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:42
2024-10-28T16:42
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
евросоюз
снг
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. В Молдавии произошло уже несколько случаев нападения на волонтеров, агитирующих за кандидата в президенты республики Александра Стояногло, которого выдвинула оппозиционная Партия социалистов, сообщил в понедельник представитель политформирования, вице-спикер парламента Влад Батрынча. Батрынча на брифинге привел в качестве примера случай, который произошел в воскресенье в секторе Буюканы города Кишинева, когда на двух агитаторов Стояногло напал сторонник баллотирующейся на второй срок Майи Санду. Один из молодых людей был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу скорой помощи. По словам вице-спикера, подобные случаи были зафиксированы и в столичном секторе Чеканы, и во многих районах республики. "Мы проинформируем генеральную прокуратуру, другие государственные институты, посольства, организации, которые занимаются мониторингом президентских выборов о призывах к ненависти, многочисленных нападениях с применением физического насилия, конфликтах и прочих нездоровых ситуациях, которым потворствует действующая власть", - заявил Батрынча. По его словам, все эти случаи являются логичным следствием той пропаганды, которой занимается Санду. "Мы много раз говорили о том, что власть должна идти с цивилизованным посылом, с призывами к спокойствию. Это должны быть дискуссии об идеях развития Республики Молдова. Мы видим, что штаб Майи Санду не знает, как мобилизовать электорат, кроме как заниматься истеризацией и расколом общества. Мы видим призывы депутатов парламента, министров. Это агрессивные сообщения, которые приводят к ситуациям, которые мы имеем сегодня в территориях", – пояснил социалист. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
https://ria.ru/20241027/sandu-1980356480.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024, происшествия
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евросоюз, СНГ, Выборы в Молдавии — 2024, Происшествия
В Молдавии участились нападения на агитирующих за Стояногло

В Молдавии на волонтеров, агитирующих за Стояногло, нападают сторонники Санду

© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 окт - РИА Новости. В Молдавии произошло уже несколько случаев нападения на волонтеров, агитирующих за кандидата в президенты республики Александра Стояногло, которого выдвинула оппозиционная Партия социалистов, сообщил в понедельник представитель политформирования, вице-спикер парламента Влад Батрынча.
Батрынча на брифинге привел в качестве примера случай, который произошел в воскресенье в секторе Буюканы города Кишинева, когда на двух агитаторов Стояногло напал сторонник баллотирующейся на второй срок Майи Санду. Один из молодых людей был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу скорой помощи. По словам вице-спикера, подобные случаи были зафиксированы и в столичном секторе Чеканы, и во многих районах республики.
Президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло участвуют в предвыборных дебатах во Дворце Республики. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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"Мы проинформируем генеральную прокуратуру, другие государственные институты, посольства, организации, которые занимаются мониторингом президентских выборов о призывах к ненависти, многочисленных нападениях с применением физического насилия, конфликтах и прочих нездоровых ситуациях, которым потворствует действующая власть", - заявил Батрынча.
По его словам, все эти случаи являются логичным следствием той пропаганды, которой занимается Санду. "Мы много раз говорили о том, что власть должна идти с цивилизованным посылом, с призывами к спокойствию. Это должны быть дискуссии об идеях развития Республики Молдова. Мы видим, что штаб Майи Санду не знает, как мобилизовать электорат, кроме как заниматься истеризацией и расколом общества. Мы видим призывы депутатов парламента, министров. Это агрессивные сообщения, которые приводят к ситуациям, которые мы имеем сегодня в территориях", – пояснил социалист.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
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