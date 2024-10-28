https://ria.ru/20241028/stavropole-1980519373.html

Владимиров: проект бюджета Ставрополья учитывает все основные задачи края

Владимиров: проект бюджета Ставрополья учитывает все основные задачи края - РИА Новости, 28.10.2024

Владимиров: проект бюджета Ставрополья учитывает все основные задачи края

На внеочередном заседании правительства Ставропольского края утвержден проект закона о краевом бюджете на 2025 год и на плановый период до 2027 года... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:40

2024-10-28T15:40

2024-10-28T15:40

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На внеочередном заседании правительства Ставропольского края утвержден проект закона о краевом бюджете на 2025 год и на плановый период до 2027 года включительно; он учитывает все основные задачи региона, сообщает пресс-служба краевого правительства. Как отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства края – министра финансов Лариса Калинченко, общий объем расходов региональной казны на 2025 год составит 182,7 миллиарда рублей. В приоритете, как и в предыдущие годы, социальные статьи расходов. На государственную поддержку населения края будет направлено 40,9 миллиарда рублей, в том числе 14,2 миллиарда – на меры поддержки участников СВО и членов их семей. На льготы по жилищно-коммунальным услугам различных категорий граждан Ставрополья запланировано четыре миллиарда рублей, говорится в сообщении. Будет исполнено поручение президента РФ об увеличении с 1 января 2025 года минимального размера оплаты труда на 16,6%. На эти цели в бюджете края предусмотрено свыше 2,3 миллиарда рублей. Объем расходов в бюджете будущего года запланирован и на своевременное обеспечение в полном объеме заработной платой бюджетников. Более 38 миллиардов рублей будет направлено на развитие образования. Средства пойдут на строительство и реконструкцию, обновление материально-технической базы объектов образования, модернизацию образовательной среды, оснащение кабинетов технологии и кабинетов по основам безопасности и защиты Родины, увеличение обучающихся по программам среднего и высшего профессионального образования, бесплатное горячее питание обучающихся начальных классов. Только на строительство и реконструкцию, капитальный ремонт образовательных объектов, в том числе за счет краевых госпрограмм и регпроектов выделено 3,2 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе. На улучшение водоснабжения жителей края в бюджете на 2025 год предусмотрены средства в объеме восьми миллиардов рублей, из них более 7,6 миллиарда рублей будет направлено на строительство и реконструкцию инфраструктуры водоснабжения. Как прозвучало, в 2025 году продолжится работа в рамках национальных проектов. На это в бюджете предусмотрено 16,3 миллиарда рублей. Дорожный фонд в будущем году составит 18,5 миллиарда рублей. При этом около 40% этого объема планируется направить на ремонт дорог местного значения. На поддержку аграрного сектора региона планируется направить 4,9 миллиарда рублей. "Проект учитывает все основные задачи развития региона. Как и прежде, приоритеты - зарплаты, социальные пособия и поддержка наших бойцов в зоне СВО. В главном финансовом документе Ставрополья мы постарались учесть все ключевые вопросы, которые помогут сделать качество жизни наших земляков лучше. Главная задача перед всей управленческой командой края внимательно следить за исполнением бюджета. Контролировать буду лично", — цитирует пресс-служба главу региона Владимира Владимирова. Одобренный правительством края законопроект передан для парламентского рассмотрения в думу Ставрополья.

https://ria.ru/20241023/stavropol-1979545709.html

https://ria.ru/20240925/stavropole-1974588061.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров