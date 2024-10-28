https://ria.ru/20241028/ssha-1980546628.html

СМИ: роль Израиля на Ближнем Востоке растет, а США уходят на второй план

СМИ: роль Израиля на Ближнем Востоке растет, а США уходят на второй план - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: роль Израиля на Ближнем Востоке растет, а США уходят на второй план

США уходят на второй план на Ближнем Востоке, в то время как роль Израиля в регионе растет, это представляет собой кардинальный сдвиг, говорится в статье... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T17:33

2024-10-28T17:33

2024-10-28T17:43

в мире

сша

ближний восток

израиль

джо байден

хезболла

хамас

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США уходят на второй план на Ближнем Востоке, в то время как роль Израиля в регионе растет, это представляет собой кардинальный сдвиг, говорится в статье американской газеты New York Times. "Израиль... диктует события на Ближнем Востоке. США отошли на второй план... Это кардинальный сдвиг", - приводятся в публикации мнения аналитиков и бывших дипломатов. По данным издания, США долгое время считали себя ключевым игроком на Ближнем Востоке, действуя смело, хотя и не всегда успешно. На данным момент, когда Израиль наносит удары по объектам движения "Хезболлах" в Ливане, палестинского движения ХАМАС в Газе и по объектам Ирана, президент США Джо Байден обнаруживает, что его влияние сильно ограничено. Как отмечается, Вашингтон еще не предложил и не реализовал всеобъемлющий план, который позволил бы вывести Ближний Восток из конфликта. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Иранские СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих.

https://ria.ru/20240904/khamas-1970378434.html

https://ria.ru/20240628/tramp-1955987368.html

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ближний восток

израиль

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в мире, сша, ближний восток, израиль, джо байден, хезболла, хамас