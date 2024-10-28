Рейтинг@Mail.ru
В Китае обвинили США в подрыве безопасности мировых логистических цепочек - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ssha-1980510360.html
В Китае обвинили США в подрыве безопасности мировых логистических цепочек
В Китае обвинили США в подрыве безопасности мировых логистических цепочек - РИА Новости, 28.10.2024
В Китае обвинили США в подрыве безопасности мировых логистических цепочек
США долгое время сдерживали предприятия из других стран, подрывая безопасность глобальных производственных и логистических цепочек, заявили в понедельник в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:49
2024-10-28T14:49
технологии
сша
китай
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103374/10/1033741049_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_760822ac936d2f4e3f8d5084af20b268.jpg
ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. США долгое время сдерживали предприятия из других стран, подрывая безопасность глобальных производственных и логистических цепочек, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. Ранее министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении шести китайских компаний за якобы деятельность, наносящую ущерб нацбезопасности США. В частности, как писало издание China Daily, американская сторона обвинила компании в предполагаемом уклонении от исполнения американских санкций в отношении России и Ирана. "Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против этого", - говорится в заявлении на сайте минкоммерции КНР. Отмечается, что "США на протяжении длительного времени обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, оказывали давление и сдерживали предприятия из других стран, включая китайские компании, наносили серьезный ущерб законным правам и интересам компаний, а также подрывали безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек". "Китай призывает США немедленно прекратить свои ошибочные действия и намерен принять необходимые меры для решительно защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241025/sputniki-1980135346.html
https://ria.ru/20241024/ssha-1979720743.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103374/10/1033741049_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7c1eda65c060599487bc74e38cf13c0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, китай, россия, в мире
Технологии, США, Китай, Россия, В мире
В Китае обвинили США в подрыве безопасности мировых логистических цепочек

Минкоммерции Китая: США подрывали безопасность мировых производственных цепочек

© AP Photo / Aaron FavilaФлаги США и Китая в Пекине
Флаги США и Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Aaron Favila
Флаги США и Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. США долгое время сдерживали предприятия из других стран, подрывая безопасность глобальных производственных и логистических цепочек, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
Ранее министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении шести китайских компаний за якобы деятельность, наносящую ущерб нацбезопасности США. В частности, как писало издание China Daily, американская сторона обвинила компании в предполагаемом уклонении от исполнения американских санкций в отношении России и Ирана.
Спутник связи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
СМИ сообщили о планах США по оружию для подавления спутников России и КНР
25 октября, 17:22
"Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против этого", - говорится в заявлении на сайте минкоммерции КНР.
Отмечается, что "США на протяжении длительного времени обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, оказывали давление и сдерживали предприятия из других стран, включая китайские компании, наносили серьезный ущерб законным правам и интересам компаний, а также подрывали безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек".
"Китай призывает США немедленно прекратить свои ошибочные действия и намерен принять необходимые меры для решительно защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - добавили в ведомстве.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Китае рассказали, как США пытаются сохранить гегемонию
24 октября, 08:45
 
ТехнологииСШАКитайРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала