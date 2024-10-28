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В Китае обвинили США в подрыве безопасности мировых логистических цепочек
В Китае обвинили США в подрыве безопасности мировых логистических цепочек - РИА Новости, 28.10.2024
В Китае обвинили США в подрыве безопасности мировых логистических цепочек
США долгое время сдерживали предприятия из других стран, подрывая безопасность глобальных производственных и логистических цепочек, заявили в понедельник в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:49
2024-10-28T14:49
2024-10-28T14:49
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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. США долгое время сдерживали предприятия из других стран, подрывая безопасность глобальных производственных и логистических цепочек, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР. Ранее министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении шести китайских компаний за якобы деятельность, наносящую ущерб нацбезопасности США. В частности, как писало издание China Daily, американская сторона обвинила компании в предполагаемом уклонении от исполнения американских санкций в отношении России и Ирана. "Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против этого", - говорится в заявлении на сайте минкоммерции КНР. Отмечается, что "США на протяжении длительного времени обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, оказывали давление и сдерживали предприятия из других стран, включая китайские компании, наносили серьезный ущерб законным правам и интересам компаний, а также подрывали безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек". "Китай призывает США немедленно прекратить свои ошибочные действия и намерен принять необходимые меры для решительно защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - добавили в ведомстве.
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технологии, сша, китай, россия, в мире
Технологии, США, Китай, Россия, В мире
В Китае обвинили США в подрыве безопасности мировых логистических цепочек
Минкоммерции Китая: США подрывали безопасность мировых производственных цепочек
ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. США долгое время сдерживали предприятия из других стран, подрывая безопасность глобальных производственных и логистических цепочек, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР.
Ранее министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении шести китайских компаний за якобы деятельность, наносящую ущерб нацбезопасности США. В частности, как писало издание China Daily, американская сторона обвинила компании в предполагаемом уклонении от исполнения американских санкций в отношении России
и Ирана
.
"Китай выражает резкое недовольство и решительно выступает против этого", - говорится в заявлении на сайте минкоммерции КНР.
Отмечается, что "США на протяжении длительного времени обобщали концепцию национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, оказывали давление и сдерживали предприятия из других стран, включая китайские компании, наносили серьезный ущерб законным правам и интересам компаний, а также подрывали безопасность и стабильность глобальных производственных и логистических цепочек".
"Китай призывает США немедленно прекратить свои ошибочные действия и намерен принять необходимые меры для решительно защиты законных прав и интересов китайских предприятий", - добавили в ведомстве.