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"Когда выгодно". Политолог объяснил реакцию США на выборы в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
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13:46 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ssha-1980497819.html
"Когда выгодно". Политолог объяснил реакцию США на выборы в Грузии
"Когда выгодно". Политолог объяснил реакцию США на выборы в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
"Когда выгодно". Политолог объяснил реакцию США на выборы в Грузии
Соединенные Штаты выступают на стороне грузинской оппозиции, когда им это выгодно, сообщил РИА Новости грузинский политолог и аналитик Петр Мамрадзе. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:46
2024-10-28T13:46
в мире
грузия
сша
вашингтон (штат)
энтони блинкен
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
обсе
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты выступают на стороне грузинской оппозиции, когда им это выгодно, сообщил РИА Новости грузинский политолог и аналитик Петр Мамрадзе. Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии, где победила правящая партия "Грузинская мечта". По словам Мамрадзе, реакция Блинкена отражает отношения, сложившиеся между США и Грузией после отказа передать Украине вооружения, включая американские, о чем сперва просили в Киеве, а затем и в Вашингтоне. Эксперт также отметил, что во время президентских выборов в 2008 году Соединенные Штаты поздравили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с победой, несмотря на грубые нарушения, выявленные международными наблюдателями. "Тогда миссия наблюдателей заявляла о грубейшей фальсификации выборов, в 2008 году, когда выбрали президента Саакашвили, тут же (экс-президент США Джордж) Буш поздравил, а сейчас ровным счетом наоборот: миссия (наблюдателей ОБСЕ – ред.) заявляет, что все было замечательно, никаких признаков не было фальсификации, а господин Блинкен заявляет, что, вот, не признаем", - сказал Мамрадзе. Как полагает эксперт, США взбесила победа правящей партии "Грузинская мечта", поскольку в Вашингтоне были уверены в прозападной ориентации общества. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980484251.html
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в мире, грузия, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, михаил саакашвили, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, Михаил Саакашвили, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
"Когда выгодно". Политолог объяснил реакцию США на выборы в Грузии

Политолог Мамрадзе: США на стороне грузинской оппозиции, когда им это выгодно

© AP Photo / Shakh AivazovМитинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Митинг оппозиции в преддверии парламентских выборов в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты выступают на стороне грузинской оппозиции, когда им это выгодно, сообщил РИА Новости грузинский политолог и аналитик Петр Мамрадзе.
Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии, где победила правящая партия "Грузинская мечта".
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По словам Мамрадзе, реакция Блинкена отражает отношения, сложившиеся между США и Грузией после отказа передать Украине вооружения, включая американские, о чем сперва просили в Киеве, а затем и в Вашингтоне. Эксперт также отметил, что во время президентских выборов в 2008 году Соединенные Штаты поздравили экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с победой, несмотря на грубые нарушения, выявленные международными наблюдателями.
"Тогда миссия наблюдателей заявляла о грубейшей фальсификации выборов, в 2008 году, когда выбрали президента Саакашвили, тут же (экс-президент США Джордж) Буш поздравил, а сейчас ровным счетом наоборот: миссия (наблюдателей ОБСЕ – ред.) заявляет, что все было замечательно, никаких признаков не было фальсификации, а господин Блинкен заявляет, что, вот, не признаем", - сказал Мамрадзе.
Как полагает эксперт, США взбесила победа правящей партии "Грузинская мечта", поскольку в Вашингтоне были уверены в прозападной ориентации общества.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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В миреГрузияСШАВашингтон (штат)Энтони БлинкенМихаил СаакашвилиСаломе ЗурабишвилиОБСЕ
 
 
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