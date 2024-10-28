https://ria.ru/20241028/spetsoperatsiya-1980552523.html

Спецоперация, 28 октября: ВС России освободили Цукурино в ДНР

Спецоперация, 28 октября: ВС России освободили Цукурино в ДНР - РИА Новости, 28.10.2024

Спецоперация, 28 октября: ВС России освободили Цукурино в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Цукурино в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:00

2024-10-28T18:00

2024-10-28T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Цукурино в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили более 2045 военнослужащих, следует из сводки Минобороны. На курском направлении за сутки противник потерял более 350 военных, уничтожены семь единиц бронетехники, трое боевиков сдались в плен, сообщили в Минобороны. Атаки ВСУ на регионы РФУкраинские беспилотники ночью атаковали два предприятия в Воронежской области – в Аннинском и Новохоперском районах, сообщил губернатор Александр Гусев. Во время атаки в Аннинском районе ранены двое работников предприятия, возник пожар, который повредил несколько зданий и технику. Также поврежден участок ЛЭП. В Новохоперском районе при падении БПЛА повреждена крыша одной хозпостройки предприятия и емкость, возгорания не произошло. Утром на территории Курской области украинский коптер атаковал автомобиль, двое пассажиров погибли на месте, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. В течение ночи силы ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА: 13 БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, шесть над территорией Брянской области, по одному - над Воронежской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. В течение дня министерство сообщало об уничтожении еще 22 украинских беспилотников над Курской, Орловской, Брянской и Белгородской областями, а также пяти дронов над Липецкой областью. Преступления ВСУ в Курской области Американская газета New York Times со ссылкой на свидетельства очевидцев рассказала о военных преступлениях ВСУ в населенных пунктах Курской области. Российский волонтер Мария Скроб заявила изданию, что украинские военные, напавшие на поселок Коренево, стреляли по гражданским. "По любой машине, которая приближалась к этому месту, (военные ВСУ) открывали огонь", - отметила она. По утверждению газеты, жители близлежащего населенного пункта Куриловка также поделились данными о том, что украинские солдаты вели огонь по мирным жителям. Обстановка в освобожденном Украинске До 2 тысяч мирных жителей, по предварительным данным, остаются в освобожденном Украинске Донецкой народной республики, в Горняке, где идет зачистка, - до 1 тысячи человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его информации, российские войска в настоящий момент ведут дозачистку от ВСУ городов Горняк и Селидово. "Для того, чтобы обеспечить всем необходимым (мирных жителей Украинска – ред.), украинский режим этому внимание не уделял. По понятным причинам – потому что данные жители не поддерживали украинский режим в своем большинстве. И сейчас наша задача – при первой возможности, когда будет уже обеспечена безопасность для эвакуации, вывезти жителей в безопасное место, оказать им всю необходимую поддержку", - отметил глава ДНР. Пушилин уточнил, что сейчас функционал по обеспечению людей всем необходимым выполняют российские военнослужащие. Кроме того, он добавил, что в Украинске градообразующим предприятием является шахта "Украина", и после обследования специалистами будет приниматься решение о ее судьбе. Удары ВСУ по Энергодару Украинские боевики используют "западные" технологии для ударов по Энергодару, рассказал РИА новости глава администрации города Эдуард Сеновоз. Он также заявил, что украинские военные могли применить комбинированный удар по Энергодару с использованием артиллерии и БПЛА по причине неэффективности FPV-дронов. Ранее власти Запорожской области сообщали об обстреле Энергодара из артиллерии и атаке ударных БПЛА. Условия выделения кредита Украине Евросоюзом Евросоюз в качестве жесткого предварительного условия выделения Киеву макрофинансововго кредита на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов назвал следование его политике, соблюдение "демократических механизмов", верховенства права и прав меньшинств, в противном случае Брюссель обещает лишить Украину всех выплат и потребовать досрочное погашение кредита, говорится в опубликованном в понедельник в официальном журнале Евросоюза решении. В числе других условий, например, обязательство "сотрудничать с ЕС в восстановлении, реконструкции, модернизации военной промышленности". В случае нарушения любых из требований Киев лишится этих средств. Мирный план Трампа – переосмысление минских соглашений План кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать переосмыслением минских соглашений с механизмами принуждения и мерами за нарушение, за контроль над исполнением договоренностей будут отвечать европейские войска, пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из советников политика. "План, как заявил один из давних советников Трампа, может представлять собой переосмысление провалившихся минских соглашений... На этот раз, по словам советника, будут установлены механизмы по принуждению с последствиями за нарушение договоренностей. Однако его должны будут контролировать европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН, утверждает он", - пишет издание, ссылаясь на слова советника Трампа. При этом советник отметил, что США будут настаивать на неучастии американцев в этом механизме и его финансовом обеспечении Европой.

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https://ria.ru/20241025/nebenzya-1980188398.html

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980509843.html

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