https://ria.ru/20241028/sovetnik-1980427775.html

Советник: Палестина продолжит добиваться членства в ООН вопреки позиции США

Советник: Палестина продолжит добиваться членства в ООН вопреки позиции США - РИА Новости, 28.10.2024

Советник: Палестина продолжит добиваться членства в ООН вопреки позиции США

Палестина будет продолжать добиваться полноправного членства в ООН, несмотря на противодействие со стороны США, заявил РИА Новости советник палестинского лидера РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T07:23

2024-10-28T07:23

2024-10-28T07:23

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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Палестина будет продолжать добиваться полноправного членства в ООН, несмотря на противодействие со стороны США, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хабаш. "Палестина продолжает, будет продолжать добиваться полноправного членства в Организации Объединенных Наций в качестве государства, несмотря на все препятствия, создаваемые Соединенными Штатами", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани. Собеседник агентства добавил, что Палестина будет также добиваться признания своей государственности рядом европейских стран. Генассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету Безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя в ООН.

https://ria.ru/20241027/kvartet-1980321291.html

https://ria.ru/20241027/abbas-1980323831.html

палестина

казань

сша

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олимпийские игры, в мире, палестина, казань, сша, брикс, оон, генеральная ассамблея оон