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Советник: Палестина продолжит добиваться членства в ООН вопреки позиции США - РИА Новости, 28.10.2024
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07:23 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/sovetnik-1980427775.html
Советник: Палестина продолжит добиваться членства в ООН вопреки позиции США
Советник: Палестина продолжит добиваться членства в ООН вопреки позиции США - РИА Новости, 28.10.2024
Советник: Палестина продолжит добиваться членства в ООН вопреки позиции США
Палестина будет продолжать добиваться полноправного членства в ООН, несмотря на противодействие со стороны США, заявил РИА Новости советник палестинского лидера РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T07:23
2024-10-28T07:23
олимпийские игры
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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Палестина будет продолжать добиваться полноправного членства в ООН, несмотря на противодействие со стороны США, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хабаш. "Палестина продолжает, будет продолжать добиваться полноправного членства в Организации Объединенных Наций в качестве государства, несмотря на все препятствия, создаваемые Соединенными Штатами", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани. Собеседник агентства добавил, что Палестина будет также добиваться признания своей государственности рядом европейских стран. Генассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету Безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя в ООН.
https://ria.ru/20241027/kvartet-1980321291.html
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олимпийские игры, в мире, палестина, казань, сша, брикс, оон, генеральная ассамблея оон
Олимпийские игры, В мире, Палестина, Казань, США, БРИКС, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Советник: Палестина продолжит добиваться членства в ООН вопреки позиции США

аль-Хабаш: Палестина продолжит добиваться членства в ООН вопреки позиции США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Палестины Махмуд Аббас на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Палестины Махмуд Аббас на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Палестины Махмуд Аббас на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Палестина будет продолжать добиваться полноправного членства в ООН, несмотря на противодействие со стороны США, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хабаш.
"Палестина продолжает, будет продолжать добиваться полноправного членства в Организации Объединенных Наций в качестве государства, несмотря на все препятствия, создаваемые Соединенными Штатами", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.
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Собеседник агентства добавил, что Палестина будет также добиваться признания своей государственности рядом европейских стран.
Генассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, расширяющую права Палестины во всемирной организации, а также рекомендующую Совету Безопасности положительно пересмотреть вопрос о членстве страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. Сейчас Палестина имеет статус наблюдателя в ООН.
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