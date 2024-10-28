Рейтинг@Mail.ru
Советник аль-Хабаш рассказал, что мешает эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/sovetnik-1980421552.html
Советник аль-Хабаш рассказал, что мешает эвакуации россиян из Газы
Советник аль-Хабаш рассказал, что мешает эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 28.10.2024
Советник аль-Хабаш рассказал, что мешает эвакуации россиян из Газы
Палестинские власти готовы помогать с эвакуацией оставшихся в секторе Газа граждан России, но ограничены в возможностях из-за израильской военной кампании,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T03:25
2024-10-28T03:25
в мире
россия
палестина
израиль
махмуд аббас
брикс
раф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Палестинские власти готовы помогать с эвакуацией оставшихся в секторе Газа граждан России, но ограничены в возможностях из-за израильской военной кампании, сказал РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. "Любому гражданину России мы можем помочь покинуть сектор Газа из-за войны. Мы без колебаний сделаем это, но условия, созданные Израилем в результате его продолжающейся агрессии… очень ограничивают возможности палестинской стороны", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани. "Однако Государство Палестина без колебаний окажет любую помощь любому, кто обратится за ней", - добавил чиновник, который сопровождал на форуме президента Палестины Махмуда Аббаса. За год войны Россия вывезла из сектора Газа больше тысячи соотечественников с ближайшими родственниками, но в палестинском анклаве остаются россияне, по разным причинам не сумевшие уехать. Эвакуации были сложны и раньше - требовалось согласование списков с израильтянами и египтянами. Они стали практически невозможны сейчас, когда израильские войска взяли под контроль Филадельфийский коридор – границу сектора Газа с Египтом с единственным пунктом пропуска "Рафах".
https://ria.ru/20241027/abbas-1980323831.html
https://ria.ru/20241028/al-khabash-1980419524.html
россия
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, палестина, израиль, махмуд аббас, брикс, раф
В мире, Россия, Палестина, Израиль, Махмуд Аббас, БРИКС, РАФ
Советник аль-Хабаш рассказал, что мешает эвакуации россиян из Газы

Советник аль-Хабаш: боевые действия затрудняют эвакуацию россиян из Газы

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Палестинские власти готовы помогать с эвакуацией оставшихся в секторе Газа граждан России, но ограничены в возможностях из-за израильской военной кампании, сказал РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.
"Любому гражданину России мы можем помочь покинуть сектор Газа из-за войны. Мы без колебаний сделаем это, но условия, созданные Израилем в результате его продолжающейся агрессии… очень ограничивают возможности палестинской стороны", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.
Президент Палестины Махмуд Аббас на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Израиль не дает президенту Палестины посетить сектор Газа, сообщил советник
Вчера, 07:11
"Однако Государство Палестина без колебаний окажет любую помощь любому, кто обратится за ней", - добавил чиновник, который сопровождал на форуме президента Палестины Махмуда Аббаса.
За год войны Россия вывезла из сектора Газа больше тысячи соотечественников с ближайшими родственниками, но в палестинском анклаве остаются россияне, по разным причинам не сумевшие уехать. Эвакуации были сложны и раньше - требовалось согласование списков с израильтянами и египтянами. Они стали практически невозможны сейчас, когда израильские войска взяли под контроль Филадельфийский коридор – границу сектора Газа с Египтом с единственным пунктом пропуска "Рафах".
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Свидетельства применения "белого фосфора" в Газе переданы в МУС
02:14
 
В миреРоссияПалестинаИзраильМахмуд АббасБРИКСРАФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала