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Советник аль-Хабаш рассказал, что мешает эвакуации россиян из Газы
Советник аль-Хабаш рассказал, что мешает эвакуации россиян из Газы - РИА Новости, 28.10.2024
Советник аль-Хабаш рассказал, что мешает эвакуации россиян из Газы
Палестинские власти готовы помогать с эвакуацией оставшихся в секторе Газа граждан России, но ограничены в возможностях из-за израильской военной кампании,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T03:25
2024-10-28T03:25
2024-10-28T03:25
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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Палестинские власти готовы помогать с эвакуацией оставшихся в секторе Газа граждан России, но ограничены в возможностях из-за израильской военной кампании, сказал РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. "Любому гражданину России мы можем помочь покинуть сектор Газа из-за войны. Мы без колебаний сделаем это, но условия, созданные Израилем в результате его продолжающейся агрессии… очень ограничивают возможности палестинской стороны", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани. "Однако Государство Палестина без колебаний окажет любую помощь любому, кто обратится за ней", - добавил чиновник, который сопровождал на форуме президента Палестины Махмуда Аббаса. За год войны Россия вывезла из сектора Газа больше тысячи соотечественников с ближайшими родственниками, но в палестинском анклаве остаются россияне, по разным причинам не сумевшие уехать. Эвакуации были сложны и раньше - требовалось согласование списков с израильтянами и египтянами. Они стали практически невозможны сейчас, когда израильские войска взяли под контроль Филадельфийский коридор – границу сектора Газа с Египтом с единственным пунктом пропуска "Рафах".
https://ria.ru/20241027/abbas-1980323831.html
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в мире, россия, палестина, израиль, махмуд аббас, брикс, раф
В мире, Россия, Палестина, Израиль, Махмуд Аббас, БРИКС, РАФ
Советник аль-Хабаш рассказал, что мешает эвакуации россиян из Газы
Советник аль-Хабаш: боевые действия затрудняют эвакуацию россиян из Газы