https://ria.ru/20241028/sotrudnichestvo-1980578466.html

Ямал и РЭЦ договорились о продвижении регионального бизнеса

Ямал и РЭЦ договорились о продвижении регионального бизнеса - РИА Новости, 28.10.2024

Ямал и РЭЦ договорились о продвижении регионального бизнеса

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать развитию... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:50

2024-10-28T19:50

2024-10-28T19:50

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

ямал

дмитрий артюхов

российский экспортный центр (рэц)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности региона, сообщает правительство Ямала. "Подписанное соглашение – это шаг навстречу созданию более комфортных условий для ямальских предпринимателей, чтобы нашим компаниям было проще выходить на международные рынки, использовать все доступные инструменты поддержки. Сотрудничество региона с Российским экспортным центром будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности Ямала", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. Соглашение будет действовать до конца 2030 года. Документ предполагает оказание содействия региону в ведении внешнеторговой деятельности, в том числе посредством информационной системы "Одно окно" и официального сайта Центра поддержки экспорта ЯНАО. Благодаря этому местные компании получат удобный и эффективный доступ ко всем госуслугам и сервисам в электронном виде. Отмечается, что потенциальные экспортеры на портале Центра поддержки экспорта Ямала могут выбрать подходящий иностранный рынок, найти покупателя или поставщика, разместить продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом и получить помощь в транспортировке товаров или размещении на маркетплейсах, а также оформить лицензии на экспорт ряда товаров или разрешительные документы, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979897236.html

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экономика, ямал, дмитрий артюхов, российский экспортный центр (рэц)