Рейтинг@Mail.ru
Ямал и РЭЦ договорились о продвижении регионального бизнеса - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:50 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/sotrudnichestvo-1980578466.html
Ямал и РЭЦ договорились о продвижении регионального бизнеса
Ямал и РЭЦ договорились о продвижении регионального бизнеса - РИА Новости, 28.10.2024
Ямал и РЭЦ договорились о продвижении регионального бизнеса
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать развитию... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:50
2024-10-28T19:50
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
ямал
дмитрий артюхов
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_722:208:3382:1704_1920x0_80_0_0_8808c75659f6e9864b10ff5c672c53e3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности региона, сообщает правительство Ямала. "Подписанное соглашение – это шаг навстречу созданию более комфортных условий для ямальских предпринимателей, чтобы нашим компаниям было проще выходить на международные рынки, использовать все доступные инструменты поддержки. Сотрудничество региона с Российским экспортным центром будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности Ямала", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова. Соглашение будет действовать до конца 2030 года. Документ предполагает оказание содействия региону в ведении внешнеторговой деятельности, в том числе посредством информационной системы "Одно окно" и официального сайта Центра поддержки экспорта ЯНАО. Благодаря этому местные компании получат удобный и эффективный доступ ко всем госуслугам и сервисам в электронном виде. Отмечается, что потенциальные экспортеры на портале Центра поддержки экспорта Ямала могут выбрать подходящий иностранный рынок, найти покупателя или поставщика, разместить продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом и получить помощь в транспортировке товаров или размещении на маркетплейсах, а также оформить лицензии на экспорт ряда товаров или разрешительные документы, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях.
https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979897236.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848738963_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_7660a054e6c8f793eb1babca3a492bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ямал, дмитрий артюхов, российский экспортный центр (рэц)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Экономика, Ямал, Дмитрий Артюхов, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Ямал и РЭЦ договорились о продвижении регионального бизнеса

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
РЭЦ
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Российский экспортный центр (РЭЦ) заключили соглашение о сотрудничестве, которое будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности региона, сообщает правительство Ямала.
"Подписанное соглашение – это шаг навстречу созданию более комфортных условий для ямальских предпринимателей, чтобы нашим компаниям было проще выходить на международные рынки, использовать все доступные инструменты поддержки. Сотрудничество региона с Российским экспортным центром будет способствовать развитию внешнеэкономической деятельности Ямала", - приводятся в сообщении слова главы региона Дмитрия Артюхова.
Соглашение будет действовать до конца 2030 года. Документ предполагает оказание содействия региону в ведении внешнеторговой деятельности, в том числе посредством информационной системы "Одно окно" и официального сайта Центра поддержки экспорта ЯНАО. Благодаря этому местные компании получат удобный и эффективный доступ ко всем госуслугам и сервисам в электронном виде.
Отмечается, что потенциальные экспортеры на портале Центра поддержки экспорта Ямала могут выбрать подходящий иностранный рынок, найти покупателя или поставщика, разместить продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом и получить помощь в транспортировке товаров или размещении на маркетплейсах, а также оформить лицензии на экспорт ряда товаров или разрешительные документы, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Бюджет Ямала на 2025-2027 гг останется социально ориентированным
24 октября, 19:13
 
Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаЯмалДмитрий АртюховРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала