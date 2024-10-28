https://ria.ru/20241028/sotrudnichestvo-1980472896.html

Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с КНР

Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с КНР - РИА Новости, 28.10.2024

Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с КНР

Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с КНР, в частности, в сельском хозяйстве, деревообработке, бумажной и пищевой промышленности, в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T12:16

2024-10-28T12:16

2024-10-28T12:16

калужская область

китай

владислав шапша

игорь моргулов

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КАЛУГА, 28 окт – РИА Новости. Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с КНР, в частности, в сельском хозяйстве, деревообработке, бумажной и пищевой промышленности, в приборостроении и микроэлектронике, сообщает правительство Калужской области. Делегация Калужской области во главе с губернатором области Владиславом Шапшой находится с рабочей поездкой в Китайской Народной Республике. По данным областного правительства, делегация участвует в переговорах с представителями деловых кругов, бизнеса. Их цель – расширение делового сотрудничество с китайскими партнерами, увеличение объёма экспорта в КНР. Утром в понедельник прошла рабочая встреча губернатора с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в КНР Игорем Моргуловым. Владислав Шапша поблагодарил его за поддержку в организации поездки. Отмечая важность сотрудничества с китайскими партнерами, Владислав Шапша отметил, что на данный момент на долю Китая приходится более половины внешнеторгового оборота с Калужской областью. "За три последних года мы нарастили объём взаимодействия в экономике в 2,2 раза. Потенциал для сотрудничества большой. Среди перспективных направлений - сельское хозяйство, деревообработка, бумажная и пищевая промышленность, приборостроение и микроэлектроника", - подчеркнул Шапша. В ходе встречи речь также шла о том, что 2024 и 2025 годы объявлены Перекрестными Годами культуры России и Китая. Участники встречи обсудили планы их проведения. Также шла речь об обмене туристами.

https://ria.ru/20241021/kaluga-1979113709.html

https://ria.ru/20241018/shapsha-1978816833.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, владислав шапша, игорь моргулов