https://ria.ru/20241028/sochi-1980432499.html

В Сочи произошла массовая драка из-за девушки

В Сочи произошла массовая драка из-за девушки - РИА Новости, 28.10.2024

В Сочи произошла массовая драка из-за девушки

Полицейские в Сочи задержали 23 мужчин, устроивших массовую драку из-за девушки, сообщили в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:32

2024-10-28T08:32

2024-10-28T10:09

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980445103_0:163:997:724_1920x0_80_0_0_85119929eb5137fdd2d9e941212ea041.png

СОЧИ 28 окт — РИА Новости. Полицейские в Сочи задержали 23 мужчин, устроивших массовую драку из-за девушки, сообщили в пресс-службе городского УВД. "Полицейские установили личности и доставили в отдел 23 участника инцидента. <...> Установлено, что причиной инцидента стал конфликт из-за девушки", — говорится в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, конфликт произошел вечером 27 октября на улице Труда в районе КСМ. В результате массовой драки пострадал 17-летний местный житель. Впоследствии он отказался писать заявление в полицию и не захотел обращаться к медикам. В отношении десяти задержанных составили административные протоколы. По факту произошедшего проводится проверка.Как пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев, участникам массовой драки от 18 до 20 лет, все они — жители Сочи. Десять человек остаются в полиции в ожидании судебного решения. По остальным, участвующим в качестве зрителей, проводят проверку.

https://ria.ru/20241022/delo-1979264326.html

https://ria.ru/20241026/draka-1980292507.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия