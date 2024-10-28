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В Сочи произошла массовая драка из-за девушки - РИА Новости, 28.10.2024
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08:32 28.10.2024 (обновлено: 10:09 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/sochi-1980432499.html
В Сочи произошла массовая драка из-за девушки
В Сочи произошла массовая драка из-за девушки - РИА Новости, 28.10.2024
В Сочи произошла массовая драка из-за девушки
Полицейские в Сочи задержали 23 мужчин, устроивших массовую драку из-за девушки, сообщили в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:32
2024-10-28T10:09
происшествия
россия
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СОЧИ 28 окт — РИА Новости. Полицейские в Сочи задержали 23 мужчин, устроивших массовую драку из-за девушки, сообщили в пресс-службе городского УВД. &quot;Полицейские установили личности и доставили в отдел 23 участника инцидента. &lt;...&gt; Установлено, что причиной инцидента стал конфликт из-за девушки&quot;, — говорится в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, конфликт произошел вечером 27 октября на улице Труда в районе КСМ. В результате массовой драки пострадал 17-летний местный житель. Впоследствии он отказался писать заявление в полицию и не захотел обращаться к медикам. В отношении десяти задержанных составили административные протоколы. По факту произошедшего проводится проверка.Как пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев, участникам массовой драки от 18 до 20 лет, все они — жители Сочи. Десять человек остаются в полиции в ожидании судебного решения. По остальным, участвующим в качестве зрителей, проводят проверку.
https://ria.ru/20241022/delo-1979264326.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Сочи произошла массовая драка из-за девушки

В Сочи задержали 23 участника массовой драки, которая произошла из-за девушки

© ЧП Сочи/TelegramМассовая драка из-за девушки в Сочи
Массовая драка из-за девушки в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© ЧП Сочи/Telegram
Массовая драка из-за девушки в Сочи
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СОЧИ 28 окт — РИА Новости. Полицейские в Сочи задержали 23 мужчин, устроивших массовую драку из-за девушки, сообщили в пресс-службе городского УВД.
«

"Полицейские установили личности и доставили в отдел 23 участника инцидента. <...> Установлено, что причиной инцидента стал конфликт из-за девушки", — говорится в Telegram-канале ведомства.

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По данным ведомства, конфликт произошел вечером 27 октября на улице Труда в районе КСМ. В результате массовой драки пострадал 17-летний местный житель. Впоследствии он отказался писать заявление в полицию и не захотел обращаться к медикам.
В отношении десяти задержанных составили административные протоколы. По факту произошедшего проводится проверка.
Как пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев, участникам массовой драки от 18 до 20 лет, все они — жители Сочи. Десять человек остаются в полиции в ожидании судебного решения. По остальным, участвующим в качестве зрителей, проводят проверку.
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