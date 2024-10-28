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СМИ: 45% населения США не верят в эффективность демократического строя - РИА Новости, 28.10.2024
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02:44 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/smi-1980419858.html
СМИ: 45% населения США не верят в эффективность демократического строя
СМИ: 45% населения США не верят в эффективность демократического строя - РИА Новости, 28.10.2024
СМИ: 45% населения США не верят в эффективность демократического строя
Демократический строй в США как не представляющий интересы народа видят 45% американцев, в то время как в обратное утверждение верят 49%, следует из опроса... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T02:44
2024-10-28T02:44
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Демократический строй в США как не представляющий интересы народа видят 45% американцев, в то время как в обратное утверждение верят 49%, следует из опроса газеты New York Times и социологов из Siena College. "Почти половина всех избирателей скептически относятся к эффективности американского эксперимента по самоуправлению, а 45% считают, что демократия в стране не в состоянии в полной мере представлять интересы простых людей", - сообщила газета на основе опроса. Большинство американцев считают, что их правительство работает только в личных интересах и интересах элиты - такого мнения придерживается 62% респондентов, в то время как 33% считает, что правительство США работает во благо народа и страны. За большие изменения в политической и экономической системе США высказались 51% опрошенных. За незначительные изменения выступают 38%, а за ее полное уничтожение - 7%. Со скепсисом американцы относятся к мейнстрим СМИ - 55% считают, что они имеют плохое влияние на демократию. Нейтральными для демократии ведущие СМИ назвали 21% опрошенных и такой же процент высказался за их позитивное влияние на демократию. Соцсети также считаются вредными для демократии - такую мысль высказал 51% опрошенных, 25% считает, что нет ни негативного, ни позитивного влияния и 21% считает, что влияние соцсетей на демократию позитивно, следует из опроса, проведенного среди 2,516 избирателей с 20 по 23 октября, погрешность составляет 2.2 процентных пункта.
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Выборы президента США — 2024
СМИ: 45% населения США не верят в эффективность демократического строя

NYT: 45% американцев не считают свои интересы представленными в США

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Демократический строй в США как не представляющий интересы народа видят 45% американцев, в то время как в обратное утверждение верят 49%, следует из опроса газеты New York Times и социологов из Siena College.
"Почти половина всех избирателей скептически относятся к эффективности американского эксперимента по самоуправлению, а 45% считают, что демократия в стране не в состоянии в полной мере представлять интересы простых людей", - сообщила газета на основе опроса.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
В США неожиданно высказались о Путине
Вчера, 18:49
Большинство американцев считают, что их правительство работает только в личных интересах и интересах элиты - такого мнения придерживается 62% респондентов, в то время как 33% считает, что правительство США работает во благо народа и страны.
За большие изменения в политической и экономической системе США высказались 51% опрошенных. За незначительные изменения выступают 38%, а за ее полное уничтожение - 7%.
Со скепсисом американцы относятся к мейнстрим СМИ - 55% считают, что они имеют плохое влияние на демократию. Нейтральными для демократии ведущие СМИ назвали 21% опрошенных и такой же процент высказался за их позитивное влияние на демократию.
Соцсети также считаются вредными для демократии - такую мысль высказал 51% опрошенных, 25% считает, что нет ни негативного, ни позитивного влияния и 21% считает, что влияние соцсетей на демократию позитивно, следует из опроса, проведенного среди 2,516 избирателей с 20 по 23 октября, погрешность составляет 2.2 процентных пункта.
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