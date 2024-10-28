https://ria.ru/20241028/smi-1980415534.html

СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей

СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп несущественно сократил отставание от конкурентки от демократов Камалы Харрис по поддержке среди... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T00:33

2024-10-28T00:33

2024-10-28T00:33

в мире

сша

америка

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_365089ca9c8878063153ff322afd1b3a.jpg

ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп несущественно сократил отставание от конкурентки от демократов Камалы Харрис по поддержке среди потенциальных избирателей, следует из опроса CBS и социологической компании YouGov. Так, Трамп в опросе, опубликованном в воскресенье, набрал 49% против 50% у Харрис. Опрос CBS, проведенный в начале октября, показал 48% у Трампа и 51% у Харрис. Погрешность нового опроса составляет 2,6 процентного пункта. Харрис лидирует по количеству избирателей, которые считают, что у нее есть достаточные когнитивные и психические способности для поста президента. Так высказалось 47%, в то время как в Трампа верят 33%, в обоих кандидатов верят 13%, а 7% - ни в одного из них, следует из опроса. Респонденты стали больше верить в то, что Америка готова избрать первую темнокожую женщину-президента: сейчас так считают 74% по сравнению с 68% в августе, причем этот показатель включает и тех, кто голосовать за Харрис не собирается. Что касается семи колеблющихся штатов, которые могут решить исход выборов, то у Харрис и Трампа сейчас ничья в 50% с погрешностью в 4 процентных пункта, отмечается в опросе, проведенном с 23 по 25 октября среди 2161 респондента. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20241026/tramp-1980238256.html

https://ria.ru/20241027/lavrov-1980354619.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, америка, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024