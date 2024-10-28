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СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей
СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей - РИА Новости, 28.10.2024
СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп несущественно сократил отставание от конкурентки от демократов Камалы Харрис по поддержке среди... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T00:33
2024-10-28T00:33
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп несущественно сократил отставание от конкурентки от демократов Камалы Харрис по поддержке среди потенциальных избирателей, следует из опроса CBS и социологической компании YouGov. Так, Трамп в опросе, опубликованном в воскресенье, набрал 49% против 50% у Харрис. Опрос CBS, проведенный в начале октября, показал 48% у Трампа и 51% у Харрис. Погрешность нового опроса составляет 2,6 процентного пункта. Харрис лидирует по количеству избирателей, которые считают, что у нее есть достаточные когнитивные и психические способности для поста президента. Так высказалось 47%, в то время как в Трампа верят 33%, в обоих кандидатов верят 13%, а 7% - ни в одного из них, следует из опроса. Респонденты стали больше верить в то, что Америка готова избрать первую темнокожую женщину-президента: сейчас так считают 74% по сравнению с 68% в августе, причем этот показатель включает и тех, кто голосовать за Харрис не собирается. Что касается семи колеблющихся штатов, которые могут решить исход выборов, то у Харрис и Трампа сейчас ничья в 50% с погрешностью в 4 процентных пункта, отмечается в опросе, проведенном с 23 по 25 октября среди 2161 респондента. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20241026/tramp-1980238256.html
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в мире, сша, америка, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей
CBS: Трамп набрал 49% против 50% у Харрис по поддержке избирателей
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп несущественно сократил отставание от конкурентки от демократов Камалы Харрис по поддержке среди потенциальных избирателей, следует из опроса CBS
и социологической компании YouGov.
Так, Трамп в опросе, опубликованном в воскресенье, набрал 49% против 50% у Харрис. Опрос CBS, проведенный в начале октября, показал 48% у Трампа и 51% у Харрис. Погрешность нового опроса составляет 2,6 процентного пункта.
Харрис лидирует по количеству избирателей, которые считают, что у нее есть достаточные когнитивные и психические способности для поста президента. Так высказалось 47%, в то время как в Трампа верят 33%, в обоих кандидатов верят 13%, а 7% - ни в одного из них, следует из опроса.
Респонденты стали больше верить в то, что Америка
готова избрать первую темнокожую женщину-президента: сейчас так считают 74% по сравнению с 68% в августе, причем этот показатель включает и тех, кто голосовать за Харрис не собирается.
Что касается семи колеблющихся штатов, которые могут решить исход выборов, то у Харрис и Трампа сейчас ничья в 50% с погрешностью в 4 процентных пункта, отмечается в опросе, проведенном с 23 по 25 октября среди 2161 респондента.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.