Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/smi-1980415534.html
СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей
СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей - РИА Новости, 28.10.2024
СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп несущественно сократил отставание от конкурентки от демократов Камалы Харрис по поддержке среди... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T00:33
2024-10-28T00:33
в мире
сша
америка
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_365089ca9c8878063153ff322afd1b3a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп несущественно сократил отставание от конкурентки от демократов Камалы Харрис по поддержке среди потенциальных избирателей, следует из опроса CBS и социологической компании YouGov. Так, Трамп в опросе, опубликованном в воскресенье, набрал 49% против 50% у Харрис. Опрос CBS, проведенный в начале октября, показал 48% у Трампа и 51% у Харрис. Погрешность нового опроса составляет 2,6 процентного пункта. Харрис лидирует по количеству избирателей, которые считают, что у нее есть достаточные когнитивные и психические способности для поста президента. Так высказалось 47%, в то время как в Трампа верят 33%, в обоих кандидатов верят 13%, а 7% - ни в одного из них, следует из опроса. Респонденты стали больше верить в то, что Америка готова избрать первую темнокожую женщину-президента: сейчас так считают 74% по сравнению с 68% в августе, причем этот показатель включает и тех, кто голосовать за Харрис не собирается. Что касается семи колеблющихся штатов, которые могут решить исход выборов, то у Харрис и Трампа сейчас ничья в 50% с погрешностью в 4 процентных пункта, отмечается в опросе, проведенном с 23 по 25 октября среди 2161 респондента. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20241026/tramp-1980238256.html
https://ria.ru/20241027/lavrov-1980354619.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010832_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_ca2431a7c77ff62eb52f1d6e6f0f4689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Америка, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп сократил отставание от Харрис по поддержке избирателей

CBS: Трамп набрал 49% против 50% у Харрис по поддержке избирателей

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп несущественно сократил отставание от конкурентки от демократов Камалы Харрис по поддержке среди потенциальных избирателей, следует из опроса CBS и социологической компании YouGov.
Так, Трамп в опросе, опубликованном в воскресенье, набрал 49% против 50% у Харрис. Опрос CBS, проведенный в начале октября, показал 48% у Трампа и 51% у Харрис. Погрешность нового опроса составляет 2,6 процентного пункта.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Трамп призвал Харрис пройти тест на IQ
26 октября, 12:00
Харрис лидирует по количеству избирателей, которые считают, что у нее есть достаточные когнитивные и психические способности для поста президента. Так высказалось 47%, в то время как в Трампа верят 33%, в обоих кандидатов верят 13%, а 7% - ни в одного из них, следует из опроса.
Респонденты стали больше верить в то, что Америка готова избрать первую темнокожую женщину-президента: сейчас так считают 74% по сравнению с 68% в августе, причем этот показатель включает и тех, кто голосовать за Харрис не собирается.
Что касается семи колеблющихся штатов, которые могут решить исход выборов, то у Харрис и Трампа сейчас ничья в 50% с погрешностью в 4 процентных пункта, отмечается в опросе, проведенном с 23 по 25 октября среди 2161 респондента.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Лавров прокомментировал слова Трампа об ударе по Москве
Вчера, 14:11
 
В миреСШААмерикаКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала