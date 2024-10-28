https://ria.ru/20241028/slovakiya-1980500660.html

СМИ: на мероприятии с премьером Словакии задержали вооруженного мужчину

СМИ: на мероприятии с премьером Словакии задержали вооруженного мужчину - РИА Новости, 28.10.2024

СМИ: на мероприятии с премьером Словакии задержали вооруженного мужчину

Вооруженный мужчина был задержан в начале октября на публичном мероприятии, участие в котором принимал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший в мае... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:57

2024-10-28T13:57

2024-10-28T13:57

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БРАТИСЛАВА, 28 окт - РИА Новости. Вооруженный мужчина был задержан в начале октября на публичном мероприятии, участие в котором принимал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший в мае покушение, сообщило словацкое издание Štandard. "Роберт Фицо дал интервью Štandard, где говорит о новой информации о напавшем (на него в середине мая - ред.) в городе Гандлова, а также еще об одном вооруженном мужчине, который появился с заряженным оружием на публичном мероприятии, где был и премьер", - говорится в сообщении портала. По данным издания, мужчина был задержан на перевале Дукла, где в начале октября отмечалось 80-летие Карпатско-Дуклинской военной операции, которая вошла в историю как крупнейшее и самое кровавое сражение Второй мировой войны на территории Словакии. "Задержали мы очень воинственного человека, который ненавидит меня с учетом моего подхода к Украине. Он был с оружием, к счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где были люди. Там он проходил через рамку металлоискателя, и обнаружилось, что у него заряженное оружие", - приводит портал слова Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Премьер Словакии получил несколько огнестрельных ранений, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Дело было переквалифицировано с покушения на убийство на террористический акт.

https://ria.ru/20241024/ukraina-1979824994.html

https://ria.ru/20241023/slovakija-1979638816.html

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в мире, словакия, украина, роберт фицо, нато