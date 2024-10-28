https://ria.ru/20241028/sk-1980457595.html
В Сочи начали проверку после массовой драки с участием 23 мужчин
В Сочи начали проверку после массовой драки с участием 23 мужчин - РИА Новости, 28.10.2024
В Сочи начали проверку после массовой драки с участием 23 мужчин
Сочинские следователи организовали проверку после массовой драки, которая произошла на улице в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:58
2024-10-28T10:58
2024-10-28T10:58
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СОЧИ, 28 окт – РИА Новости. Сочинские следователи организовали проверку после массовой драки, которая произошла на улице в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю. О драке, в которой участвовали 23 мужчины, сообщили в пресс-службе городского УВД Сочи. По данным правоохранителей, конфликт из-за девушки произошёл в микрорайоне КСМ, на улице Труда. В результате потасовки пострадал 17-летний сочинец, он отказался от заявления в полицию и не захотел прибегать к помощи медиков. "По указанию руководителя СКР по краю в Сочи организована проверка размещенных в соцмедиа сведений о массовой драке", - сказано в Telegram-канале краевого следствия. В настоящий момент также известно, что участникам драки не более 20 лет, самому младшему -18 лет, все они являются местными жителями Сочи. В настоящее время десять участников потасовки остаются в полиции в ожидании судебного решения, по остальным, участвующим в качестве зрителей, проводится проверка, сообщал начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.
https://ria.ru/20241026/draka-1980292507.html
https://ria.ru/20241022/delo-1979264326.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи начали проверку после массовой драки с участием 23 мужчин
СК начал проверку в Сочи после массовой драки с участием 23 мужчин
СОЧИ, 28 окт – РИА Новости.
Сочинские следователи организовали проверку после массовой драки, которая произошла на улице в Сочи, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
О драке, в которой участвовали 23 мужчины, сообщили в пресс-службе городского УВД Сочи. По данным правоохранителей, конфликт из-за девушки произошёл в микрорайоне КСМ, на улице Труда. В результате потасовки пострадал 17-летний сочинец, он отказался от заявления в полицию и не захотел прибегать к помощи медиков.
"По указанию руководителя СКР по краю в Сочи организована проверка размещенных в соцмедиа сведений о массовой драке", - сказано в Telegram-канале краевого следствия.
В настоящий момент также известно, что участникам драки не более 20 лет, самому младшему -18 лет, все они являются местными жителями Сочи. В настоящее время десять участников потасовки остаются в полиции в ожидании судебного решения, по остальным, участвующим в качестве зрителей, проводится проверка, сообщал начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.