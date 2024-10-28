https://ria.ru/20241028/siluet-1980507207.html
В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное
В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное - РИА Новости, 28.10.2024
В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное
Москвич в подмосковном Наро-Фоминске застрелил местного жителя, приняв ночью его силуэт за дикое животное, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:37
2024-10-28T14:37
2024-10-28T15:28
происшествия
наро-фоминск
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980509785_72:0:829:426_1920x0_80_0_0_ea1023507caddfe8e693b64db6840bfe.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Москвич в подмосковном Наро-Фоминске застрелил местного жителя, приняв ночью его силуэт за дикое животное, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления <...> "убийство", по факту обнаружения тела 34-летнего жителя Наро-Фоминска с огнестрельным ранением", — сказали в ведомстве По делу задержали причастного к убийству жителя Москвы. Он пояснил, что ночью 26 октября выстрелил из охотничьего ружья в потерпевшего, приняв его силуэт за дикое животное. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html
наро-фоминск
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980509785_250:0:818:426_1920x0_80_0_0_c51388c519acc039eff4e074ad59cd2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, наро-фоминск, москва, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Наро-Фоминск, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное
В Наро-Фоминске москвич застрелил мужчину, приняв его силуэт за дикое животное