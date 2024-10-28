https://ria.ru/20241028/siluet-1980507207.html

В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное

В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное - РИА Новости, 28.10.2024

В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное

Москвич в подмосковном Наро-Фоминске застрелил местного жителя, приняв ночью его силуэт за дикое животное, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:37

2024-10-28T14:37

2024-10-28T15:28

происшествия

наро-фоминск

москва

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Москвич в подмосковном Наро-Фоминске застрелил местного жителя, приняв ночью его силуэт за дикое животное, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления <...> "убийство", по факту обнаружения тела 34-летнего жителя Наро-Фоминска с огнестрельным ранением", — сказали в ведомстве По делу задержали причастного к убийству жителя Москвы. Он пояснил, что ночью 26 октября выстрелил из охотничьего ружья в потерпевшего, приняв его силуэт за дикое животное. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.

https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html

наро-фоминск

москва

московская область (подмосковье)

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происшествия, наро-фоминск, москва, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)