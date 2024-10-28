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В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное - РИА Новости, 28.10.2024
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14:37 28.10.2024 (обновлено: 15:28 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/siluet-1980507207.html
В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное
В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное - РИА Новости, 28.10.2024
В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное
Москвич в подмосковном Наро-Фоминске застрелил местного жителя, приняв ночью его силуэт за дикое животное, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:37
2024-10-28T15:28
происшествия
наро-фоминск
москва
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Москвич в подмосковном Наро-Фоминске застрелил местного жителя, приняв ночью его силуэт за дикое животное, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления &lt;...&gt; "убийство", по факту обнаружения тела 34-летнего жителя Наро-Фоминска с огнестрельным ранением", — сказали в ведомстве По делу задержали причастного к убийству жителя Москвы. Он пояснил, что ночью 26 октября выстрелил из охотничьего ружья в потерпевшего, приняв его силуэт за дикое животное. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html
наро-фоминск
москва
московская область (подмосковье)
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происшествия, наро-фоминск, москва, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, Наро-Фоминск, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье застрелили мужчину, приняв его за дикое животное

В Наро-Фоминске москвич застрелил мужчину, приняв его силуэт за дикое животное

© ГСУ СК России по Московской области Задержание москвича, застрелившего местного жителя в подмосковном Наро-Фоминске
 Задержание москвича, застрелившего местного жителя в подмосковном Наро-Фоминске - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© ГСУ СК России по Московской области
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Москвич в подмосковном Наро-Фоминске застрелил местного жителя, приняв ночью его силуэт за дикое животное, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.
«
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления <...> "убийство", по факту обнаружения тела 34-летнего жителя Наро-Фоминска с огнестрельным ранением", — сказали в ведомстве
По делу задержали причастного к убийству жителя Москвы. Он пояснил, что ночью 26 октября выстрелил из охотничьего ружья в потерпевшего, приняв его силуэт за дикое животное.
Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.
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ПроисшествияНаро-ФоминскМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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