https://ria.ru/20241028/shtrafy-1980597588.html

Рада рассмотрит проект о скидке на штрафы для уклонистов, сообщили СМИ

Рада рассмотрит проект о скидке на штрафы для уклонистов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2024

Рада рассмотрит проект о скидке на штрафы для уклонистов, сообщили СМИ

Верховная рада рассмотрит законопроект, в рамках которого предлагается предоставить скидку в 50% при уплате штрафа от военкоматов для граждан, нарушающих... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T22:08

2024-10-28T22:08

2024-10-28T22:08

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верховная рада украины

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Верховная рада рассмотрит законопроект, в рамках которого предлагается предоставить скидку в 50% при уплате штрафа от военкоматов для граждан, нарушающих воинский учет, сообщает местное издание "Страна.ua". "Рада рассмотрит законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), для уклонистов. Авторами проекта выступают члены комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным комитета, в 2024 году более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации. Отсутствие уточненных персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (от 411 до 615 долларов), Таким образом, как передает здание, депутаты предлагают нарушителям самостоятельно обратиться в военные комиссариаты для уточнения персональных данных, уплатив при этом штраф в 50% от минимального размера. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241028/uchet-1980594974.html

https://ria.ru/20241019/voenkom-1978909470.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, верховная рада украины